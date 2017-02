Madagascar: Tennis / Circuit africain - Fenosoa et Sampras en Egypte

Sampras Rakotondrainibe sera très attendu en Egypte.

Deux tournois vont attendre les deux jeunes raquettes en Egypte pour ce circuit continental.

Pas de répit pour les jeunes raquettes malgaches. Après les Championnats d'Afrique Australe, au mois de janvier, les jeunes des U14 vont attaquer le circuit de la Confédération africaine de tennis au Caire, Egypte du 24 février au 6 mars. Pour cette aventure égyptienne, la mission sera confiée à Sampras Rakotondrainibe et à Fenosoa Rasendra qui vont participer à deux Grand tournois majeurs U14. Après le championnat d'Afrique, ce sont les deux plus grands tournois ITF Grade I qui vont leur permettre de gagner des points ITF. Sampras, champion d'Afrique U12 par équipes en 2016 est actuellement pensionnaire du centre d'entraînement de la CAT/ITF de tennis à Nairobi, Kenya.

Il va rallier directement l'Egypte via Nairobi. Ce jeune prodige de la petite balle jaune malgache s'étant démarqué lors de la saison 2016 fait partie des joueurs qui vont être promus dans l'ordre de mérite sportif au grade de chevalier. C'est le plus jeune des sportifs récompensés parmi les bénéficiaires. Fenosoa est classé numéro 3 dans la catégorie U14 après Toky et Lanja et sera accompagné de Dina Razafimahatratra, le directeur technique national. Ils s'envoleront demain jeudi pour l'Egypte. Il est à signaler que le circuit ITF Junior regroupe les tournois juniors officiels, auxquels participent de jeunes joueurs de tennis de 13 à 18 ans, organisés par la Fédération internationale.

Après l'Egypte, c'est au tour des qualifiés pour le sommet continental d'entrer en action à Benoni, Afrique du Sud à partir du 27 mars. Ils seront six malgaches à se frotter aux meilleurs du continent chez les U14 filles et U14 garçons. Il s'agit de Mialy et Narindra Ranaivo en U14 filles, Toky Ranaivo et Lanja Rakotozandriny en U14 garçons, Iariniaina Tsantaniony et Fitia Ravoniandro chez les U16 filles. En attendant le début du regroupement, le technicien de l'ITF, Riaan Kruger va effectuer un camp d'entraînement pour les meilleurs joueurs locaux U12, U14 et U16 du 06 au 16 mars.