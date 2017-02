Madagascar: World music - Nytha investit le CGM

Encore méconnue du grand public, la jeune femme n'est pourtant pas une nouvelle venue dans le monde artistique. Cela fait même une dizaine d'années qu'elle fait partie du groupe Jaojoby. Pas en tant que chanteuse ou choriste mais danseuse. Aujourd'hui, elle trace son propre chemin et décide de prendre les taureaux par les cornes. Bien qu'elle ne soit pas encore connue, la jeune femme joue d'ailleurs déjà dans la cour des grands, puisqu'elle figure parmi les trois artistes choisies par Lala Njava pour faire partie du projet « Malagasy Women's project ». A l'aube de la sortie de son premier album « Fiaignana », Nytha sera face au public et se retrouvera sur la scène du CGM, le 3 mars.

