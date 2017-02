Madagascar: « Festival ambony-ambany » - C'est parti pour quatre jours de fête !

Le moment est enfin venu ! Le festival dédié à la danse urbaine débutera ce jour à l'IFM Analakely. Ateliers et master class seront au menu pour les trois prochains jours. La grande compétition n'aura lieu que ce week-end.

Préparez-vous à tomber sous le charme! Il est impressionnant. Sa chorégraphie a été calculée au millimètre près. Il est d'une précision et d'une énergie magnétiques. Si le hip hop est son domaine de prédilection, c'est également un artiste inédit qui puise son inspiration dans tous les styles, créant ainsi un univers unique. Lui ? C'est Snake de la compagnie Zora et il a déjà fait sensation lors de cet évènement télévisé dédié à la danse. Un danseur et chorégraphe qui fait partie de l'un des invités du « Festival ambony-ambany ». Et des artistes comme lui, il y en a plusieurs pour cette édition 2017. Cette année, de nombreux invités, des chorégraphes connus et reconnus sur la scène internationale seront présents.

D'ailleurs, la plupart est déjà au pays. Nous retrouverons notamment Niel Storm Robitzky du Berlin, Niki Tsappos de Suède sans oublier les danseurs de la Cie Vakana de Madagascar qui vont partager leurs expériences et savoir-faire à travers des ateliers et master class à partir de ce jour à l'IFM et au CGM Analakely. « Breakdance, popping, locking, house dance, ragga dancehall et krump... » toutes les danses qui font le bonheur de la jeunesse d'aujourd'hui seront au programme du festival. Les organisateurs ne décevront pas les stars en herbe. La compétition, celle qui fait la renommée du festival sera au rendez-vous.

Elle aura lieu sur plusieurs scènes, à l'IFM, au CGM et à l'esplanade Analakely toute la journée du 25 février. La grande finale se tiendra par contre le 26 février au Gymnase couvert Mahamasina.