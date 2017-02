Madagascar: André Rasolo - « Il faut remettre de l'ordre avant de passer aux élections »

interview

La communauté internationale va attribuer 12 millions de dollars à la CENI. La réconciliation est-elle encore une priorité?

« Oui, une priorité des priorités plus que jamais. Des experts étrangers se demandent pourquoi les Malgaches vivent dans une telle pauvreté alors que Madagascar est un pays fertile sans guerre civile ? Parce que ce n'est qu'une apparence. Ici, les conflits sont profonds et cachés. Ils explosent de temps à autre et reproduisent des fractures sociales, symptômes du mal malgache.

Le processus long et complexe de réconciliation communautaire pourrait lui remédier, à travers la libération de la parole à la base, sur tout le territoire. Il est urgent de mettre en oeuvre le plus tôt possible, la réconciliation communautaire. Elle permettrait d'éviter une crise post électorale de tous les dangers. Il faut d'abord remettre de l'ordre dans la maison avant de passer aux élections ».