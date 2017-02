Madagascar: Faire régner la paix et la démocratie pour se développer

L'atelier organisé par le PNUD au Carlton devrait interpeller tous les membres de la classe politique malgache.

Le thème qui est débattu durant ces deux jours, « Consolider la paix et la démocratie, un impératif de développement » va permettre de leur faire prendre conscience du chemin à parcourir pour impulser véritablement ce développement tant attendu. Madagascar n'est pas un pays en guerre, mais l'état d'esprit qui règne dans le monde politique est particulièrement malsain et engendre ce blocage qui empêche la nation d'avancer.

Faire régner la paix et la démocratie pour se développer

La représentante résidente du PNUD, dans son allocution, a affirmé que la classe politique malgache avait toujours trouvé des solutions pour résoudre les conflits de manière pacifique. Madagascar a connu de nombreuses convulsions politiques, mais ces crises n'ont jamais abouti à de longs conflits armés et la situation s'est, vaille que vaille, stabilisée. Mais même s'il n'y a pas eu d'affrontements sanglants, la crise n'a pas pour autant été résolue. Les rancoeurs ne se sont pas apaisées et le système a été bloqué par ce manque d'adhésion de la population et d'une grande partie de la classe politique.

Le pays, ces dernières années, a vécu une drôle de paix qui n'a engendré aucun développement. Ceux qui sont au pouvoir fort de leur toute puissance font tout pour écarter leurs adversaires potentiels. L'ancien président Marc Ravalomanana n'a pas manqué de le faire remarquer en marge de l'ouverture de cet atelier. Il a à juste titre parler de ses appréhensions au cas des personnalités politiques seraient empêchées d'une manière ou d'une autre de se présenter aux prochaines élections. Il parle même de troubles en cas où d'élection non inclusive. L'esprit de paix et de démocratie que tout le monde veut voir régner n'existe pas pour le moment. Le calme qui règne est plutôt trompeur. Toutes les manœuvres pour tuer politiquement les adversaires se font en coulisses. On est loin de cette union nécessaire pour impulser ce développement nécessaire au pays.