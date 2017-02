Madagascar: Scoutisme - La journée mondiale célébrée, ce jour

A l'instar des scouts et guides de divers pays du monde, ceux de Madagascar célèbrent, ce jour, la journée mondiale du scoutisme, commémorant la double naissance des fondateurs de ces mouvements, lord Baden-Powell et lady Olave St-Clair, les deux époux étant tous deux nés un 22 février : en 1857 pour Baden Powell et en 1889 pour son épouse. Baden Powell est connu pour être le fondateur du mouvement scout, qui, à l'origine, vise à éduquer les jeunes selon des principes de paix et de fraternité dans le respect de la planète. Son épouse a, par la suite, contribué à la mise en place du mouvement féminin.

Dans le cadre de cette journée mondiale, Sanda Rasoamahenina, membre élu au comité africain du scoutisme, est au pays depuis hier, 21 février, jusqu'à demain. Un déplacement dont l'objectif est de discuter avec les jeunes scouts et les partenaires sur la meilleure façon d'adapter et d'améliorer la méthode scoute. En particulier, établir de quelle façon l'éducation informelle scoute pourrait pallier aux déficits actuels dans le dessein de former des citoyens armés de compétences et de qualités, mais également, d'un engagement à créer un monde meilleur à Madagascar et dans le monde.

Diverses activités sont au programme, dans le cadre de la journée mondiale du scoutisme, entre autres, la projection d'un film inspirant sur la vie de Baden Powell au Tranompokonolona Analakely ainsi que divers concours et œuvres comunautaires.