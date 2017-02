Madagascar: Omer Beriziky - Contre l'inertie des dirigeants

L'ancien premier ministre Omer Beriziky s'insurge contre le fait que les dirigeants ne font presque rien pour résoudre les problèmes sociaux auxquels sont confrontés les Malgaches.

« Nos dirigeants se contentent depuis un certain temps de préparer l'élection présidentielle de 2018. Ils ne pensent plus au peuple et au bien commun de la population », a-t-il dénoncé hier au Carlton à Anosy. L'ancien PM a également mis l'accent sur la nécessité d'un Etat de droit pour mettre fin aux phénomènes qui nuisent aux valeurs malgaches comme les vindictes populaires. Sur la CENI, Omer Beriziky propose un organe plus indépendant et plus neutre que celui en place actuellement.