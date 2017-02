Madagascar: Tourisme - « Un assainissement du secteur s'impose », selon Andria Raharinosy, président fondateur de Holidays Madagascar

Première richesse . Raison pour laquelle, Madagascar Holidays fait partie des opérateurs touristiques militant pour l'assainissement du secteur. En outre, « la professionnalisation des acteurs constitue également une priorité des priorités si l'on veut améliorer la qualité de l'offre et de la prestation. En effet, les ressources humaines constituent une première richesse au même titre que notre nature cinq étoiles. Raison pour laquelle, on participe activement à la consolidation de l'offre de formation pour ne citer que le partenariat avec l'INTH. Nous y avons ouvert la filière tourisme durable. Nous avons également fait intervenir des experts internationaux en la matière, sans oublier la donation de plusieurs ouvrages techniques pour cet Institut de formation. Nous sommes le seul Tour Opérateur à aller si loin dans ce domaine », a enchaîné Randria Raharinosy.

