Madagascar: Le capital forestier naturel en disparition

« Izay mandoro tanety mandoro tanindrazana » disait l'expression, un message qui n'est pas reçu par les pyromanes malgaches qui continuent à allumer des feux de brousse.

La déforestation et la dégradation des forêts constituent les premières causes de la diminution de la superficie forestière de la Grande Ile.

Madagascar figure parmi les pays où les effets des changements climatiques sont les plus perçus. Une situation qui est causée par la disparition à un rythme effréné des derniers blocs forestiers qui tire son origine des exploitations abusives et irresponsables des forêts, l'implantation un peu partout des sites d'extractions minières, ou encore les habituels feux de brousse. Ladite situation pourrait alors « compromettre les objectifs du développement durable » envisagés et voulus par Madagascar. Notamment dans « les secteurs agricoles, énergétiques avec des implications rurales et sociales multiformes ». Des avancées semblent toutefois faites par les différents organismes de lutte contre la dégradation de l'environnement.

Lesdites avancées se manifestant par un taux de déforestation annuel moyen au ralenti : « 0,8 % entre 1990-2000, 0,5% entre 2000-2005 et enfin 0,4% entre 2005-2010 ». Et qui ont été obtenus par la mise en place « des systèmes des Aires protégées de Madagascar (SAPM) qui couvrent environ 6 millions d'hectare et d'un système de gestion durable (Koloala) couvrant 3 millions d'hectares ». L'atelier de restitution « des résultats des études préliminaires sur la déforestation et la dégradation de la forêt » hier est donc arrivé à point nommé. Entrant dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale REDD+, ladite restitution a été initiée à la suite des « études préliminaires sur l'analyse des moteurs de déforestation et de dégradation des forêts par Salva Terra »

2018. C'est la date butoir pour Madagascar pour élaborer sa stratégie nationale de Réduction des émissions de Gaz à effet de serre provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts. Un engagement que la Grande Ile a déjà « entamé depuis 2015 par une large dynamique de consultation». Et ce, afin « de capitaliser les acquis et de consolider l'ensemble des données ainsi que des engagements déjà en place». Les enjeux de la déforestation sont actuellement d'actualité si bien que tous les acteurs (gouvernementaux ou issus des organisations de la société civile) prennent leurs responsabilités pour limiter la destruction de l'environnement, notamment des déforestations.