Madagascar: BNI Madagascar - De nouveaux packs sur le marché

La BNI Madagascar continue d'innover en termes d'offres de produits bancaires. Pionnière des offres bancaires packagées dans le pays depuis 2008 elle n'hésite pas à adapter ses Packs aux progrès technologiques et surtout aux évolutions des attentes de ses clients. « Avec des offres élargies et l'intégration de nouvelles fonctionnalités innovantes, nous proposons la gamme de Packs la plus complète et la plus compétitive du marché » ont expliqué, hier, des responsables de la banque au cours d'une conférence de presse.

Il s'agit d'offres packagées sur mesure qui répondent parfaitement aux besoins de chaque catégorie de clients. Fonctionnaires, salariés, jeunes ou encore étudiants trouveront le Pack qui leur convient le mieux : du simple KAONTY SOA, aux PACK Tongasoa, PACK Mahasoa, PACK Vatosoa, PACK Tanora ou encore PACK Mpiasam-panjakana.

Ces Packs , tout en un et à tarifs réduits, contiennent tous un compte de dépôt, un compte mobile et une carte bancaire. Ensuite selon les besoins, les offres se déclinent et sont plus étoffées avec la carte bancaire nationale ou internationale, le chéquier, l'Avance sur salaire, BNI NET, BNI Phone, BNI SMS, les assurances décès toutes causes, les assurances voyages à l'international et les services gratuits intégrés ( oppositions diverses, virements, nivellement, retrait déplacé ... )

« L'engouement des clients actuels de BNI MADAGASCAR pour cette formule atteste sa pertinence. Plus de 90% des clients Particuliers de la BNI ont tous opté pour des PACKS BNI. « explique Gervais ATTA, Directeur du Développement Commercial et du Marketing.