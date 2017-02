Il est arrivé hier, mardi 21 février 2017, dans la soirée, à Kinshasa. Raphaël Soriano Katebe Katoto, grand frère de Moïse Katumbi, l'ex-Gouverneur du Katanga passé, depuis plus d'une année, à l'Opposition, plus précisément au G7, devra être entendu à l'Alternance pour la République.

Il va répondre de ses multiples déclarations médiatiques enregistrées depuis Bruxelles et jugées comme étant en contradiction avec ses cordons d'attache à sa plateforme, basée à Kinshasa en RD. Congo.

Rupture ?

La rupture de communion entre Katebe et l'Alternance pour la République est intervenue, la semaine dernière, à l'issue d'une sentence sous forme d'une suspension préventive, prononcée à Kinshasa. Contacté, à partir de Bruxelles, l'intéressé s'était refusé à tout commentaire, préférant, plutôt, venir à Kinshasa, à l'appel de l'Alternance pour la République, pour des amples explications sur place.

Si tout va bien, c'est aujourd'hui qu'en principe, cette audition intervient. A la fin, l'on saura ce qu'on en aura décidé. Est-ce qu'il sera possible d'aller de la suspension préventive à l'exclusion de Katebe de l'AR ? Pas si sûr.

Mais, en revanche, il est possible que des mesures de restriction consistant à limiter des dégâts, en interdisant, par exemple, à Katebe, en dépit de son âge, de son expérience et de son poids politique et, même, de son ascendance sur cette plateforme qui, le moment venu, lorsque les conditions de décrispation politique pour la tenue des élections seront réunies, avait pris l'engagement de soutenir son jeune frère, Katumbi Chapwe dans sa course, somme toute, effrénée à la présidentielle en RD. Congo, de ne plus multiplier d'autres déclarations politiques tapageuses.

Dans tous les cas, c'est une affaire relevant de la cuisine purement interne de l'une des plateformes sur les cinq que compte le Rassemblement, à savoir : l'AR, la Dynamique de l'Opposition, le G7, les Alliés de l'Udps et Tshisekedi et, enfin, l'Udps, le Parti de l'icône de l'Opposition, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé, le 1er février 2017 à la Clinique Sainte Elisabeth de Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique et dont les obsèques font polémique à Kinshasa entre sa famille biologique et politique et les autorités congolaises, sur le lieu de l'érection d'un mausolée en sa mémoire.

Griefs

Selon Jean-Bertrand Ewanga, un transfuge de l'UNC, devenu Secrétaire Exécutif de l'AR, Katebe Katoto est un sage. Et, en tant que tel, il devrait, avant toute déclaration, s'en référer à sa base.

A l'en croire, cela fait trois fois successives, depuis que Katebe qu'il appelle, pourtant, "Doyen" fait des déclarations qui perturbent non seulement, l'Alliance pour la République, mais aussi, la méga plateforme, le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement.

Voilà pourquoi, une commission de cinq personnes avait été instituée pour l'entendre et déterminer ainsi toutes ses responsabilités. La période actuelle est, de l'avis de Jean-Bertrand Ewanga, particulièrement, sensible.

Si bien qu'il faudra veiller à l'harmonie au sein des partis et plateformes membres du Rassemblement. Car, de son unité, dépend étroitement son efficacité dans les enjeux de l'heure, ponctués des discussions directes, sous les auspices des Evêques.

Enjeux

Lundi 20 février 2017, les Evêques ont rencontré le Chef de l'Etat, Joseph Kabila. Après cette audience, les points de divergences sur le mode de désignation du Premier Ministre et le rôle de la CENCO pendant la transition, sont restés intacts.

D'ailleurs, le Chef de l'Etat a réaffirmé qu'il attend du Rassemblement, trois propositions des noms au poste de Premier Ministre. Bien plus, le Président de la République, selon ce qui a été donné d'apprendre, aurait soutenu que les choses iraient vite, si le Rassemblement élisait rapidement, un nouveau Président du Conseil des sages. C'est celui-là qui, de facto, remplacerait Etienne Tshisekedi à la tête du Conseil National de suivi de l'Accord et sera qualifié pour présenter ce minimum de trois candidats attendus.

Espoirs

L'arrivée de Katebe Katoto, l'un des sages bien connus de Tshisekedi wa Mulumba, de son vivant, permettrait, certainement, au Rassemblement de tirer au clair, cette situation liée, naturellement, à la bataille de succession qui, si elle persiste encore pendant longtemps, ferait chambouler tous les efforts engagés dans les discussions directes ayant abouti à la conclusion d'un Accord Politique, le 31 décembre 2016, sous les auspices des Evêques.

Déjà, ses propres déclarations sur le choix de Félix Tshisekedi au poste de Premier Ministre, suscitaient des tracas en sens divers au sein du Rassemblement. Et, maintenant que tous les autres vont le lui dire en face, peut-on penser que Katebe, lui-même qui, apparemment, serait très intéressé au même poste, va-t-il se dédire ?