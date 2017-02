Congo-Kinshasa: Où vont les langues maternelles ?

L'observatoire des langues, une structure spécialisée de l'Union Africaine ayant pour but de valoriser les différentes langues africaines et s'occupant de la traduction de différentes langues, venues de la colonisation, a organisé une conférence sur la communication multilingue. Il était question de savoir quels sont les multiples difficultés et avantages du multilinguisme dans le système éducatif.

C'est dans le cadre de la journée internationale de la langue maternelle que l'observatoire des langues a organisé, le mardi 21 février au Centre Wallonie Bruxelles, dans la salle Jacques Brel, une conférence portant sur le contact des différentes langues congolaises entre elles, des langues congolaises avec celles qui sont arrivées sur le sol africain par le biais da la colonisation en RDC.

C'est sur ces différents thèmes que plusieurs Professeurs, chercheurs, étudiants et acteurs de la société civile, ont pu échanger sur la communication en plusieurs langues dont la RDC dispose.

cela a été fait dans le cadre de la traduction de la bible, l'apprentissage des langues et des signes, dans le renouvellement de la langue maternelle par le moyen de l'empreinte linguistique en contexte multilingue, de la dynamique linguistique dans des ménages de Kinshasa ainsi que de cette communication au sein des Etats Africains.

Selon le Professeur Mukash Kalel, membre de l'observatoire des langues, les langues naissent et arrivent à disparaitre.

D'où, il faut une bonne retransmission des différentes langues auprès des jeunes qui constituent l'avenir pour pouvoir les protéger.

Il a affirmé que la bonne connaissance de trois langues, au moins, est utile pour palier cette insécurité linguistique et combler le besoin communicationnel. Pour ce faire, il y a un projet sur l'intercompréhension visant à traduire 500 phrases partant du français dans les quatre langues nationales.

Par ailleurs, le Professeur Malekani Kapele a, pour sa part, proposé d'autres solutions et, en même temps, demandé aux différentes autorités compétentes, d'intégrer un cours de l'enseignement des langues maternelles dans le programme de l'enseignement primaire, secondaire et, même, universitaire.

De plus, il est pour l'ouverture de certains centres, de financer l'observatoire des langues par rapport à leur traduction et publication. Le but primordial étant, pour lui, de préserver le substrat culturel d'usage universel et, surtout, les proverbes, dans les langues maternelles utilisées.