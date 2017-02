Congo-Kinshasa: La Kyrielle... !

Et, dans cette course, personne ne peut interdire l'autre de prétendre à ce poste. Si tel est le cas, se présente donc au Rassemblement un premier défi. C'est celui de l'unité. Face à un camp, la Majorité présidentielle, qui n'entend manifestement pas lâcher du leste - c'est de bonne guerre en politique - les bonzes du Rassemblement feraient mieux de parler le même langage.

La mort inopinée du Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi, le 1er février 2017, a laissé un trou béant au sein de l'opposition, particulièrement au Rassemblement et, par ricochet, au Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016 (CNSA) ainsi qu'au sein de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), singulièrement.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.