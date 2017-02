interview

On dit à un mort : repose en paix ! Mais, ce n'est pas le cas de Jean MUBIALA EMENEYA King Kester. Car, son âme n'est loin d'être en paix, à la nécropole Entre terre et ciel.

Trois ans après la disparition du chanteur, son œuvre artistique continue à opposer sa famille biologique et les musiciens de son orchestre Victoria Eleison. Au cœur du débat : l'album «This is me », dernière œuvre laissée en studio, que ses nombreux fans attendent impatiemment.

Au-delà de tout, la famille Mubiala s'insurge contre le comportement de la veuve Florence Bandu Emeneya, qui s'embrouille, dans la gestion des biens pendant qu'aucun consensus n'a été trouvé en ce qui concerne le partage de la succession.

Voilà l'essentiel de l'entretien entre Liévin Mubiala (grand frère d'Emeneya) et le journal «La Prospérité», lors de la messe de suffrage dite à l'occasion du 3ème anniversaire de la mort du Grand Kisimbi King Kester. Très serein, l'aîné de la famille Mubiala a tenu à éclairer la lanterne par rapport à certaines zones d'ombre qui faisaient l'objet de polémique, dans le milieu musical à Kinshasa. Suivez-le :

Vous avez participé à la messe de suffrage, à l'occasion du 3ème anniversaire de la disparition de votre frère Emeneya. Quel est votre sentiment ?

Premièrement, c'est un sentiment de cette reconnaissance à l'artiste. EMENEYA fut une grande personnalité au niveau tant national qu'international. La date de la commémoration de sa mort mérite un cachet spécial. Elle ne pouvait pas passer inaperçue. D'ailleurs, la notoriété de Jean MUBIALA avait dépassée les bornes familiales, pui devenir internationale. C'est ce qui justifie ma présence à la messe puis au Palm Beach pour le bain de consolation. Deuxièmement, je salue l'initiative de Monsieur Thierry Kabamba, qui n'est pas de notre famille, mais qui a réussi à réunir toute la communauté dans son espace pour lui rendre hommage, en cette date inoubliable de sa mort. Bien que toute la famille n'est pas venue !

Qu'en est-il de «This is me », dernière œuvre de King KESTER, qui oppose, devant la barre, votre famille aux musiciens de Victoria ?

D'abord, c'est une fausse information ! Que l'opinion congolaise en général et les fans en particulier sachent que le dossier « This is me » n'est pas porté devant les juges. C'est faux et archifaux ! C'est une œuvre d'un artiste qui avait une famille. Après sa disparition, l'œuvre doit être gérée par sa famille. Lorsque je parle de la famille, je vois en priorité les héritiers. Avec des turbulences qui ont été créées par certains vautours qui ont monté un faux testament pour diviser la famille, nous avons voulu d'abord réconcilier tous les enfants d'EMEYENA avant de décider sur la sortie de cet album. Il faut dire que « This is me » est sa dernière œuvre. On ne peut pas la sortir brutalement sur le marché. On doit réunir tous les paramètres nécessaires avant de le distribuer afin d'éviter qu'elle soit piratée. Même après deux, trois, quatre ans, ce disque aura toujours de la valeur aux yeux du public. «This is me» est comparable à un vin, plus ça dure, plus il prend une bonne saveur.

On constate une sorte de bicéphalisme à Victoria. D'un côté, on retrouve Jolie MUBIALA qui est votre petit frère et, de l'autre côté, les musiciens qui ont travaillé avec Kester jusqu'à sa mort. Ne pensez-vous pas réunir les deux camps pour honorer sa mémoire?

Il faut retenir que Victoria est une œuvre de l'esprit. C'est une entreprise dont, aujourd'hui, le patron n'est plus. Donc, par simple procédure, il fallait la fermer d'abord, puis enterrer son patron. Après, tous les travailleurs devraient venir à la famille biologique qui devait nommer un liquidateur. Et les travailleurs vont signer un nouveau contrat de travail, avec le liquidateur par rapport aux moyens qu'il dispose. Peut-être, le liquidateur n'a pas le même moyen que le propriétaire de l'entreprise. D'où, il peut augmenter ou réduire les salaires. Il s'agit ici d'un orchestre créé par un artiste qui avait une famille. Donc, Victoria fait partie des patrimoines de la famille MUBIALA. N'eut été le problème de faux testament qui a été rédigé par des escrocs pour s'accaparer des biens de Kester, la famille allait déjà désigner un liquidateur pour gérer la suite.

Où se trouve le vrai Victoria alors ?

Le propriétaire de Victoria n'est plus ! D'où, son entreprise revient directement à sa famille biologique qui va désigner un liquidateur. Dans cette famille, je suis l'aîné et grand frère d'Emeneya. C'est un problème qui concerne la famille. Puisque que nous venons de combattre le faux testament, il est de mon devoir d'organiser un conseil de famille pour consulter mes frères et sœurs avec les enfants afin de nommer un liquidateur qui va gérer les biens. Pour l'heure, je ne peux pas engager toute la famille pour vous donner d'autres informations.

Quel est le sort des musiciens laissés par Emeneya ?

Il est inacceptable qu'Emeneya meurt, un groupe d'individus passe à la télévision pour réclamer quoi que ce soit, alors que la famille n'a pas encore trouvé un liquidateur. Et pourtant, certains n'ont même pas eu la chance de réaliser un album avec Emeneya de son vivant mais, ils se réclament de Victoria. Que diront les Makolin, Cartouches... , qui sont des vrais créateurs de Victoria? La population doit savoir que « This is me » appartient à Emeneya. Qu'on ne vous trompe pas ! L'album est légué à ses enfants, même pas à la famille. Nous ne faisons que protéger. Au cas où les choses évoluent, nous allons lancer l'album sur le marché. Une grande partie de dividendes reviendront aux enfants qui sont des ayants-droits. Et le reste, on va donner aux musiciens qui ont participé à l'œuvre. Aucun leader dans la musique ne partage les dividendes de son album avec ses musiciens. Par contre, on leur donne le droit d'accompagnement. Que ces musiciens arrêtent de crier par-ci, par-là. Qu'ils attendent l'argent de cet album. D'ailleurs, ils ne savent même pas où se trouve cet album, pour l'instant.

Que devient alors Florence Bandu, la veuve Emeneya ?

Personnellement, j'ai une bonne relation avec Florence Bandu Emeneya, la veuve. Souvent lorsqu'elle vient à Kinshasa, on partage ensemble notre verre de bière. C'est notre belle sœur ! Evidemment, c'est aussi un cas ! Mais, c'est un problème familial que je ne peux pas le traiter seul. Je dois consulter mes frères et sœurs pour des conseils. Nous n'avons aucune rancune avec cette femme-là. Si elle garde les dents contre nous, c'est son affaire ! Sauf que les choses ne sont pas encore discutées pour qu'on puisse trouver un compromis au niveau de la famille, mais elle commence déjà à gérer les biens. Dommage !

Avez-vous un dernier mot ?

Que la population retienne que la famille MUBIALA n'a jamais porté plainte contre quelqu'un devant la justice. Ce sont les enfants Emeneya qui ont attaqué le faux testament en justice.