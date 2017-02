document

Dans un communiqué signé par son porte-parole, Bruno Tshibala, le Conseil des sages du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement a condamné, avec la dernière énergie, des faits ignobles de vandalisme et de profanation contre les Eglises catholiques Saint Dominique, Saint François et Saint Joseph, toutes situées à Limete ou dans ses environs, à Kinshasa, d'une part et, d'autre part, le Grand Séminaire de Malole, à Kananga, au Kasaï-Central.

Ces opérations se sont déroulées dans la nuit du 18 au 19 février 2017, par des groupes d'individus non autrement identifiés, opérant selon des méthodes propres aux commandos entraînés. Ils ont perpétré d'une manière coordonnée et systématique des actes ignobles de vandalisme et de profanation contre les Eglises catholiques.

Par ailleurs, le Rassop réitère son soutien à la médiation de la CENCO et l'encourage à ne pas céder aux caprices et à la mauvaise foi des hommes mal intentionnés. Lisez, in extenso, ci-après, le communiqué du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement.

Communiqué du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement

Ce dimanche 19 février 2017, le Conseil des sages du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement a tenu une réunion extraordinaire destinée à examiner la situation qui prévaut dans le pays.

Au cours de cette réunion, le Conseil des sages a été informé, que dans la nuit du 18 au 19 février 2017, des groupes d'individus non autrement identifiés, opérant selon des méthodes propres aux commandos entraînés, ont perpétré d'une manière coordonnée et systématique des actes ignobles de vandalisme et de profanation contre les Eglises catholiques Saint Dominique, Saint François et Saint Joseph, toutes situées à Limete ou dans ses environs à Kinshasa d'une part et, d'autre part, le Grand Séminaire de Malole, à Kananga au Kasaï-Central.

Le Conseil des sages condamne fermement et avec la dernière énergie ces actes révoltants et inadmissibles qui touchent d'autant plus le Rassemblement que la famille de son Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui est paroissien de Saint Dominique.

Le Conseil des sages rassure tous les congolais qu'en dépit du deuil qui frappe la nation depuis le 1er février 2017, il poursuit sans désemparer, et par des moyens pacifiques, le combat pour la mise en application de l'intégralité de l'Accord de la Saint Sylvestre, œuvre qui n'a pas d'alternative crédible.

Le Porte Parole