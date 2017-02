Le patron du consortium camerounais, juridiquement constitué en Mai 2016 et qui regroupe des transitaires, des manutentionnaires et des agents maritimes, estime que la manière de faire de Nécotrans va à l'encontre du pacte d'associés conclu entre les deux parties.

Les négociations s'ouvrent pour la rédaction du contrat définitif. D'après KPMO, tout est fin prêt. Sauf que, quelques semaines plus tard, la société de gestion du terminal polyvalent va se heurte aux manœuvres et renoncements de Necotrans.

Les accords entre les deux parties prévoient alors des parts de 51% pour l'opérateur français qui existe depuis 1985 et 49% pour l'entité composée d'opérateurs camerounais KPMO, mis en place pour les besoins de la cause : la concession du terminal polyvalent du Port de Kribi.

A côté de ceux-là, la signature des contrats entre le PAK et les adjudicataires CMACGM /Bolloré/CHEC ; Nécotrans/KPMO ; et SMITH/ LAMALCO ayant gagné le marché d'exploitation des terminaux et celui de remorquage semble toujours être en attente.

