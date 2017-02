Cameroun: Incitation à la haine - Manoeuvres de division des Camerounais

La sortie de Peter Mafany Musonge désignant le Nord-Ouest comme animatrice de la crise anglophone s'inscrit dans un schéma désormais classique.

Il y a une simplicité bien camerounaise érigée en praxis politique et qui pourrait à termes annihiler le vivre-ensemble d'un pays aussi hétérogène que le nôtre. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler la stratégie du bouc émissaire.

Au début de ce mois de février 2017, Peter Mafany Musonge, ancien Premier ministre, organise une réunion à Buea dans l'intention affichée de chercher les solutions à la crise qui secoue la partie anglophone du Cameroun.

Mais dans les prises de parole, certains ont vite compris que le président du groupe parlementaire Rdpc au Sénat s'en prend au Nord-Ouest qui animerait cette fronde. Cette sortie relance en fait une vieille attitude que l'on observe sur la scène politique camerounaise à chaque fois que certaines situations sont posées, surtout celles menaçant le pouvoir central.

En 2014, au moment où les terroristes de Boko Haram multipliaient des attaques contre le Cameroun, Eyebé Ayissi et Cie organisent une réunion à Obala dans la Lekié et pondent un communiqué où on peut lire : « Non aux complices de Boko Haram principalement dans les régions septentrionales du Cameroun, et à leurs stratégies sournoises ou leurs tentatives d'incitation à la partition du territoire national, à la lumière des développements fort regrettables enregistrés dans d'autres pays ou régions du continent africain. (... )

Non au chantage politique assimilable à une tentative de prise en otage ou de déstabilisation des institutions de la République ou à une conspiration politique, inspirée par des fins diverses, notamment des ambitions politiques personnelles ou régionalistes.» Les Camerounais s'indigent et le président de l'Assemblée nationale qui s'autoproclame porteparole de cette partie du pays répond par un communiqué.

En mars 2008, lors des émeutes de la faim, les forces vives du Mfoundi rédigent un communiqué invitant « fermement tous les prédateurs venus d'ailleurs, de quitter rapidement et définitivement (notre) sol.

Car ils n'y seront plus jamais en sécurité. Qu'ils disent à leurs commettants que les forces vives du Mfoundi ont de nouveau revêtu la tenue de combat de leurs ancêtres. Lesquels ont longtemps résisté à la pénétration européenne ».

Lors des évènements de Deido à Douala en 2012, certaines voix se sont levées pour indexer une communauté qui serait l'auteur de ces troubles.

Il y a quelques années, Monseigneur Victor Tonye Bakot, alors grand Chancelier de l'université catholique, adresse une lettre au vicedoyen de la faculté des sciences sociales et de gestion, pour se plaindre de l'hégémonie des étudiants et des enseignants bamilékés.

On peut multiplier les exemples. Mais le fond reste le même. Au lieu d'affronter courageusement le problème et trouver des solutions idoines, des personnalités préfèrent jeter de l'anathème soit sur une communauté, soit sur une personne, pour prétendre se présenter comme le « monsieur propre » devant Paul Biya. Si, si, toutes ces gesticulations visent à plaire à un seul homme.

Ces agissements préjudiciables à l'unité nationale sont motivés par un repli identitaire devenu notre identité remarquable. M ais comment comprendre une telle légèreté ?

Pour l'ethnologue Charly Gabriel Mbock « l'attachement à sa tribu devient un mal réel quand on cherche à exclure les autres, à les persécuter, à les priver de leurs droits, (... ), à opposer un groupe ethnique contre un autre à des fins personnelles, politiques, économiques ».

Notre confrère Charles Le Grand Tchagnéno Téné estime que « les discours sur le tribalisme et la régionalisation masquent des relents de peur, de haine et de domination entre autres qui constituent tous des éléments de frustrations et d'exclusion des membres du groupe dominé dans une situation sociale donnée ».