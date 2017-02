Cameroun: Ebolowa - L'Epc au bord de l'implosion

Et d'ajouter : «Nous allons nous battre pour amener les uns et les autres à plus de compréhension. Si les contacts que nous allons prendre avec certains patriarches ne marchent pas, nous seront obligés de réconcilier notre position. Dans tous les cas, force restera à la loi», conclut M. Ngangué.

Cette rencontre, à laquelle prenaient part les représentants des cinq paroisses urbaines de l'Epc, à savoir : Elat, New-Bell Béthanie, Angalé Philadelphie, Ebolowa-ville et Ebolowa-si Sinaï, les membres de l'Ag et les autorités, s'est malheureusement achevée en queue de poisson.

«Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu. Il est bon de se soumettre non seulement par crainte de la punition, mais aussi pour sa propre conscience», avertit le modérateur. L'homme de Dieu et son équipe seront hués au passage par des insubordonnés, dont certains finissent par libérer le plancher.

