Afrique de l'Ouest: UEMOA - Un projet lancé pour améliorer les échanges et assurer la compétitivité des économies

Dakar — L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a annoncé le lancement, mardi, à Ouagadougou, d'un projet destiné, entre autres, à "faire progresser les échanges commerciaux et assurer la compétitivité des économies" de ses pays membres.

Le Projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale (PACCIR-UEMOA) "est la suite d'un partenariat engagé entre la Commission de l'UEMOA et le Centre du commerce international (ITC)", précise un communiqué de l'Union.

Selon Christophe Joseph Marie Dabiré, commissaire chargé du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de la Commission de l'UEMOA, qui en a fait la précision, l'objectif est de "contribuer à changer, structurellement, l'organisation de la gestion économique et commerciale dans l'espace UEMOA".

D'après Aïcha Agne Pouye, représentant le Centre du commerce international (ITC), l'agence onusienne chargée de l'exécution du PACCIR-UEMOA, "l'interdépendance accrue des économies nécessite de nouveaux modes de régulation".

Elle estime que "l'intégration régionale est la clef qui permet de remédier à cette faiblesse en apportant des avantages économiques et sociaux plus larges". Elle a lancé "un appel pressant au secteur privé ouest-africain pour son adhésion et sa contribution à la réussite de ce projet".

Pour le représentant de la Délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, M. Thierry Barbé, "le lancement du PACCIR-UEMOA traduit et illustre l'excellence des relations de coopération entre la Commission de l'UEMOA et l'Union européenne et la place exceptionnelle tenue par les pays de la zone UEMOA parmi les partenaires de l'Union européenne".