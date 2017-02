Sénégal: Mobilisation de soutien au maire de Dakar - Les militants «blanchissent» Khalifa Sall

Le Tribunal de Dakar a connu un décor particulier hier, mardi 21 février, jour d'audition du maire socialiste de la ville de Dakar, Khalifa Sall, dans l'affaire de la «caisse d'avance» de sa mairie. Vêtus de boubous blancs avec des rubans blancs attachés sur leur tête ou au niveau de leurs membres, les nombreux militants et sympathisants qui ont effectué le déplacement ont fait le pied de grue pour attendre la sortie de Khalifa Sall, retenu dans son face-à-face avec les enquêteurs de la Brigade des affaires générales (Bag), un démembrement de la Division des investigations criminelles (Dic). Tous attestent de l'innocence de leur mentor.

Décidément, le maire socialiste de Dakar peut bien compter sur les siens dans ce bras de fer entre sa mairie et la justice. En effet, le Tribunal de Dakar a connu un décor hors du commun, lors de l'audition du maire socialiste, Khalifa Sall, par la Brigade des affaires générales (Bag), un démembrement de la Division des investigations criminelles hier, mardi 21 février. Ils étaient nombreux à faire le déplacement pour manifester leur soutien à l'édile de la ville de Dakar, dans cette affaire de «Caisse d'avancement», suite à un audit effectué par l'Inspection générale d'Etat (Ige).

Vêtus de boubous blancs, avec des rubans blancs, les militants, sympathisants et autres proches étaient nombreux hier au Tribunal de Dakar. Invité à se prononcer sur le pourquoi de leur présence et de la couleur blanche choisie, un groupe de femmes s'arrachent la parole, voulant chacune donner les raisons de sa présence sur les lieux. «On ne s'est pas accroché à Khalifa Sall pour rien», lance l'une d'elles. Une autre lui emboite le pas, «il n'a rien fait». Dans la mêlée, une autre dame donne son avis, «le Blanc symbolise la pureté, car Khalifa Sall est propre, blanc comme neige». Et la première à parler d'indiquer que «c'est parce qu'il est honnête qu'on s'est accroché à lui» avant de poursuivre en affirmant que «la caisse d'avance lui servait à venir en aide aux foyers religieux». Ou encore, «il sera le prochain candidat, que Macky Sall le veuille ou pas». Les prises de parole allaient dans tous les sens, car chacune voulait se faire entendre. Toutes disaient que la convocation de leur mentor est purement politique et que l'objectif était de freiner Khalifa Sall dans ses ambitions politiques.

Assis à même le sol, les militants du maire de Dakar n'ont pas montré un signe d'affaiblissement ou de découragement. Au contraire, ils étaient déterminés à attendre la sortie de leur mentor, à n'importe quel prix. Le vent, la fatigue, la fraicheur n'y feront rien. Rien ne pouvait décourager ces gens venus d'un peu partout pour apporter leur soutien sans faille à Khalifa Sall, retenu devant les enquêteurs depuis 9h, jusqu'au delà de 20h. D'ailleurs, les gargotes et autres étals qui bordent la rue jouxtant le Palais de Justice en ont profité pour faire de bonnes affaires. Pour calmer leur faim et leur soif, les militants, sympathisants et autres souteneurs du maire socialiste ont pris d'assaut ces lieux.

Tous les souteneurs du maire socialiste de Dakar étaient présents au Tribunal. Des leaders de la coalition Taxawu Dakar aux agents de la mairie, en passant par les mouvements de soutien comme And Doolel Khalifa, sans oublier les leaders de l'opposition, tous s'étaient donné rendez-vous au Temple de Thémis hier, au chevet du maire socialiste, pressenti par ses proches pour affronter le chef de l'Etat, Macky Sall à la prochaine présidentielle. Les dures heures d'attente n'y feront rien. En effet, de 9h à 17h, le Palais de justice n'a pas désempli. La faim et la fatigue n'y feront rien non plus.