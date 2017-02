Sénégal: Stabilité du système bancaire islamique - Le FMI adopte une batterie de mesure

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a procédé à son premier examen formel de la banque islamique, et a adopté une série de propositions concernant le rôle que le FMI devrait jouer dans ce domaine.

Ces propositions, et les arguments en faveur de leur adoption, figurent dans le document des services du FMI intitulé « EnsuringFinancingStability in Countries withIslamic Banking » et le document d'accompagnement qui contient des études de cas.

La banque islamique continue de se développer rapidement, en taille et en complexité, ce qui contribue à l'expansion des circuits financiers et à l'inclusion financière dans bon nombre de pays, mais pose aussi des problèmes aux autorités de contrôle et aux banques centrales. Si la banque islamique représente une petite partie des actifs financiers mondiaux, elle est présente dans plus de 60 pays et est devenue importante pour le système dans 14 territoires.

La banque islamique implique des opérations, des structures de bilan et des risques qui diffèrent de ceux de la banque conventionnelle. En conséquence, il est nécessaire de mettre en place un environnement qui favorise la stabilité financière et le développement sain de la banque islamique, y compris sur le plan du cadre juridique, du dispositif prudentiel, du filet de sécurité financière, de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que de la gestion des liquidités.

Au cours des 20 dernières années, le FMI a fourni aux pays membres, selon leurs besoins, des conseils techniques sur des questions relatives à la banque islamique et a coopéré avec les organismes normalisateurs en la matière et les organisations internationales en vue d'établir des normes supplémentaires pour la banque islamique dans des domaines qui ne sont pas couverts par les normes internationales existantes.