Après la dictature de Jammeh pendant 22 ans et l'installation d'un nouveau régime démocratique, les bailleurs reprennent le chemin de la Gambie en apportant leur soutien.

C'est dans ce cadre que, ce mardi 22 février, l'Union européenne et l'Unesco, organisent dans le cadre d'une initiative pour renforcer les capacités des professionnels des médias gambiens, une cérémonie de remise d'équipements professionnels destinés aux journaux bénéficiaires, à l'Union de la presse gambienne et à l'université de Gambie. Ce projet fait partie d'un programme de gouvernance plus large de dix millions d'euros (l'équivalent approximativement de 500 millions de dalasi) soit 6,5 milliards de francs Cfa, financé dans le pays par l'Union européenne, qui comprend plusieurs volets tels que: l'accès à la justice et à la formation juridique, le journalisme et les médias, et la gestion des finances publiques.

D'après un document du Bureau Régional Multisectoriel de l'UNESCO, le projet Journalisme et médias de ce programme de gouvernance de l'UE contribue à hauteur de 691 583 euros (l'équivalent approximativement de 35 millions de dalasi), à la réforme des médias en Gambie. La raison est que le secteur des médias est le seul à avoir les moyens de communication capables d'atteindre les décideurs et le grand public. L'objectif global de ce projet est donc de contribuer à une meilleure gouvernance démocratique à travers le renforcement de la liberté de la presse et l'amélioration de la qualité des informations disponibles pour le public.

Ce projet promeut l'excellence en matière de journalisme ainsi que les programmes innovants, soutient l'enseignement du journalisme étant l'une des mesures clés nécessaires au développement d'une presse libre et indépendante.

Renforcement de capacité des journalistes Gambiens jusqu'en juin 2017

Les principaux bénéficiaires de ce projet seront les organes de presse, les journaux, les radios communautaires, l'Union de la presse gambienne, et l'université de Gambie. Jusqu'en juin 2017, seront mises en place des initiatives de renforcement des capacités, ainsi que des formations destinées aux forces de sécurité gambiennes, sur la sécurité des journalistes et la liberté d'expression, pour appuyer le Plan d'Action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. En outre, et à la lumière des récents changements survenus au sein du gouvernement, une plateforme formelle de dialogue entre les médias et le gouvernement sera établie afin de soutenir la révision des cadres réglementaires existants concernant la liberté d'expression et l'accès à l'information.