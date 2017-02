Congo-Kinshasa: L'UNICEF appelle les miliciens à arrêter d'utiliser les enfants

Les Principes et Engagements de Paris aident à protéger les enfants contre leur recrutement et leur utilisation par des groupes ou des forces armées et à faciliter leur libération et leur réintégration, ainsi que celle d'autres enfants vulnérables affectés par les conflits armés dans leurs collectivités. Ils ont été adoptés lors de la Conférence internationale de Paris "Libérer les enfants de la guerre" en février 2007.

S'adressant à l'armée congolaise, il a demandé «à ce qu'il y ait un usage strictement nécessaire et proportionné de la force dans les interactions qu'il y aurait entre les FARDC et les milices».

«Nous demandons aux milices, qui aujourd'hui utilisent les enfants, d'arrêter cette pratique. C'est une pratique qui nous préoccupe beaucoup; dans la mesure où elle a des conséquences dramatiques sur l'intégrité physique et psychologique des enfants. Elle met aussi en péril [leur] droit à la scolarité et à l'éducation».

L'UNICEF tire la sonnette d'alarme face à l'utilisation des enfants par des milices dans les provinces des Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental et du Tanganyika. L'agence onusienne redoute des «conséquences dramatiques» de ce phénomène sur les enfants, dans son rapport publié mardi 21 février, en marge du 10e anniversaire des « Principes et Engagements de Paris ».

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.