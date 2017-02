Algérie: L'OA accueille tous les titulaires de master en architecture et les architectes système classique

Alger — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé mardi que l'Ordre des Architectes (OA) accueille, "sans exclusive", tous les titulaires de master en architecture et de diplômes d'architecte, système classique, pour effectuer un stage et prêter serment.

Lors de la deuxième réunion tenue au siège du ministère avec les représentants des étudiants en architecture, "ces derniers ont été informés des efforts déployés par le secteur depuis la réunion tenue le 5 février 2017 avec les représentants des étudiants au niveau national", a indiqué le communiqué.

"En dépit du caractère professionnel de leurs revendications qui ne sont pas des prérogatives du secteur de l'Enseignement supérieur, et en réponse aux efforts du secteur, le président du Conseil national de l'Ordre des Architectes (CNOA) a adressé au ministre de l'Enseignement supérieur une lettre portant N°30, datée du 21 février 2017, dans laquelle il a affirmé que l'OA accueille, sans exclusive, toutes les demandes des titulaires de master en architecture et de diplômes d'architecte, système classique, pour effectuer un stage et prêter serment, et ce conformément au décret exécutif N°14-345, datée du 8 décembre 2014", a précisé la même source.

Le responsable a ajouté dans la lettre que la "cérémonie organisée par l'OA, samedi 18 février 2017, pour la prestation de serment a concerné un grand nombre de titulaires de master en architecture".

Durant cette réunion qui intervient suite à une série de rencontres avec les responsables des établissements universitaires concernés, les représentants des étudiants ont appelé à nouveau le "secteur à poursuivre la médiation avec les instances concernées en vue de la prise en charge de leurs revendications professionnelles", a indiqué le communiqué.

Le ministère a informé les étudiants durant cette rencontre des "difficultés soulevées par les établissements universitaires concernant le rattrapage des cours, notamment les ateliers".