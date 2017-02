Afrique: Trois questions à Thais Diarra, artiste - «Le Sénégal sera toujours...»

interview

Née à Bienne (Suisse), de père malien et de mère suisse, Thaïs Diarra est une artiste qui fait de la musique Afro et Soul. Sorti en 2015, «Danaya », son dernier album et le deuxième de l'artiste, rendait hommage aux femmes. Dans ses chansons, Thaïs Diarra parle de tolérance, d'espoir, comme elle aborde aussi d'autres thèmes. Dans sa carrière, la chanteuse a sillonné plusieurs pays tels que la Suisse, les Pays-Bas, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et le Sénégal, où elle a d'ailleurs fait connaissance avec le rappeur Didier Awadi, qui l'accueillera au sein du PBS Radikal en 2004. L'artiste, qui défend la cause des femmes, leur a d'ailleurs dédié son concert de ce samedi 18 février au Goethe Institut. Rencontrée en marge de cet évènement, Thaïs Diarra parle ici de l'objectif de ce concert, de ses combats à elle, et de ses quelques collaborations avec les artistes sénégalais.

Qu'avez-vous prévu pour le concert de ce soir (il y a trois jours, Ndlr) ?

Pour le concert de ce soir, j'ai prévu de rendre hommage aux femmes d'Afrique, de la diaspora et aux femmes qui sont métisses comme moi. J'ai également prévu de m'amuser, de chanter avec elles et de leur rendre hommage parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes dans toute l'Afrique qui ont beaucoup d'ambition, qui sont entrepreneuses. Ce qui n'est pas mis en valeur. C'est aussi l'occasion pour moi de parler aux femmes, et aux hommes aussi, pour leur dire que les femmes sont là, qu'elles font partie du développement de l'Afrique. Quel que soit le domaine, elles excellent, elles ont du potentiel et il faut vraiment leur donner la place à laquelle elles ont droit.

De quelle façon vous êtes-vous engagée pour les droits des femmes ?

Je me suis engagée avec ma musique. Je passe des messages qui sont apolitiques. En créant l'album, j'ai créé parallèlement un réseau de femmes qui ont déjà une certaine expérience, dans le domaine de la mode, de la photo ou dans le domaine artistique en général pour qu'on se réunisse ensemble, qu'on monte des projets et qu'on les mette en lumières ; pour pouvoir aider la couturière, la femme qui a envie de monter son salon, et peu importe si elles n'ont pas le talent, les moyens ou les contacts qu'il faut pour faire tout cela.

Dans vos textes, vous parlez d'espoir, de tolérance etc. Est-ce une façon pour vous de vous engager pour la paix au Mali ?

C'set clair que le Mali fait partie de cet espoir que j'ai envie de donner aux gens. Voilà le Mali est un pays qui se relève, qui se reconstruit aussi, mais je pense que le Mali est fort. D'ailleurs, j'ai vraiment envie d'aller là-bas pour jouer pour les Maliens et leur donner tout ce qu'ils m'ont donné dans le sang, dans mes racines.

Comment se passent vos collaborations avec les artistes sénégalais ?

Mes collaborations avec les artistes sénégalais se passent très bien. J'ai commencé ma musique ici à Dakar en collaboration avec les artistes africains et sénégalais d'autant plus, Didier Awadi et les autres. C'est eux qui m'ont révélée au public sénégalais. Le Sénégal sera toujours une partie de ma musique, une partie de mes projets, et je compte bien faire d'autres collaborations dans l'avenir aussi.