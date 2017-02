Sénégal: Khadim Diop loue les bienfaits de la dématérialisation

L'un des objectifs de l'atelier est "d'informer les parties prenantes au processus, les agents des administrations, du secteur privé et de la société civile, les organisations locales et collectivités locales sur les résultats attendus des réglementations et orientations prévues dans le secteur concerné".

"La dématérialisation n'est pas nouvelle au Sénégal. En effet, elle est devenue, ces derniers temps, une réalité pour la création d'entreprise, le permis de construire, le paiement de taxe, le commerce transfrontalier, et les formalités liées au registre du commerce et du crédit Mobilier", a toutefois fait remarquer Khadim Diop.

Pour lui, cela revient à dire qu'"elle participe à l'amélioration de l'environnement des affaires et à la modernisation du service public, dans le sens de mieux répondre aux attentes des usagers-citoyens et des usagers-entreprises".

La dématérialisation comporte en effet "des impacts positifs au plan économique, humain et temporel", a-t-il estimé. Il ouvrait l'atelier d'évaluation des vulnérabilités dans les dispositions relatives à la dématérialisation, la simplification des formalités, des procédures administratives et de la modernisation du service public, au nom du ministre de la Fonction publique.

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne gouvernance, Khadim Diop, a vanté mercredi les bienfaits de la dématérialisation des formalités et procédures.

