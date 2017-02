Algérie: Les banques islamiques contribuent à l'inclusion financière dans plusieurs pays

Le choc US Biskra - Paradou AC, entre le 3e qui reçoit le leader, sera à l'affiche de la 22e… Plus »

L'institution de Bretton Woods a salué les progrès accomplis dans l'établissement de dispositifs juridique et de gouvernance, ainsi que de normes de réglementation et de contrôle pour la banque islamique, en complément des normes internationales qui s'appliquent sur les banques conventionnelles.

Le conseil d'administration du FMI a également jugé "fondé" de prendre en considération une proposition qui reconnaît de manière formelle les principes directeurs pour la réglementation de la finance islamique en matière bancaire, comme norme dans le cadre de l'initiative des normes et codes du FMI et de la Banque mondiale.

Cependant, il note que son développement "pose de nouveaux problèmes et représente des risques uniques pour les autorités de réglementation et de contrôle". En conséquence, "il est nécessaire de mettre en place un environnement qui favorise la stabilité financière et le développement sain de la banque islamique, y compris sur le plan du cadre juridique, du dispositif prudentiel, du filet de sécurité financière, de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que de la gestion des liquidités" recommande le Fonds.

Le FMI relève que si la banque islamique représente une petite partie des actifs financiers mondiaux elle est présente dans plus de 60 pays et est devenue importante dans 14 territoires.

