Sénégal: Jubilé du Saint Père Jean Paul II au pays - 25 ans après, les fidèles s'en souviennent

Le Sénégal poursuit le jubilé de la venue du Pape Jean Paul II sur le sol de la Téranga, sur initiative et proposition de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar. Démarrées depuis le 17 février, les rencontres prendront fin le 23 courant. 25 ans après, la communauté chrétienne s'en souvient à travers quelques activités dans différents lieux. Présence chrétienne revient sur le message du Pape qui prônait le respect des droits et devoirs des hommes pour une vie en harmonie en communauté.

Le défunt Pape Jean Paul II a séjourné au Sénégal du 19 au 23 février 1992 et aura sillonné tour à tour la capitale, la ville de Ziguinchor, le Sanctuaire marial de Poponguine et l'île de Gorée. 25 ans après, la communauté catholique s'en souvient. Elle a décidé de lui rendre un vibrant hommage à travers plusieurs célébrations au sein de l'archidiocèse de Dakar.

A l'initiative et sur proposition de son excellence Mgr Benjamin Ndiaye, un concert a été donné à Guédiawaye, au stade Amadou Barry, le vendredi dernier, un panel sur la vie du Père, canonisé, devenu Saint, puis une messe à la cathédrale le dimanche dernier par son éminence, monseigneur Théodore Adrien Cardinal Sarr. Les fidèles retiennent encore ces paroles du Pape : « c'est avec beaucoup de joie que j'arrive au Sénégal, terre de rencontres et pays de l'hospitalité, de la « teranga ». Je remercie Dieu d'y avoir enfin guidé mes pas.»

Pour présence chrétienne, une association qui s'active dans l'accompagnement des fidèles chrétiens dans leur démarche de foi, appelle à travers ce jubilé de marcher pour défendre, promouvoir les Droits de l'homme créé à l'image de Dieu ! « L'homme est une image sacrée! » nous fait savoir le professeur Théodore Ndiaye.

Et de poursuivre : «Cet homme, c'est tout homme, homme ou femme, jeune, adulte, vieux, tout enfant, même, cet embryon au sein de la Mère, « blotti et flottant » dans le sein de sa maman. Cet homme de toute origine, couleur, pays, nation, catégorie sociale, croyant ou non, chrétien, musulman ou « chercheur de Dieu » par ses actes, sans distinction. C'est l'homme ou la femme blessé, les blessés de la vie dans leur corps, leur esprit et intelligence, leur âme, tous ceux qui sont pauvres d'une certaine façon et ont besoin de dignité humaine». Pour «présence Chrétienne», le Saint Père a toujours prôné le respect des droits de l'homme. Il en a fait son combat partout où il a séjourné. Et d'ajouter que la dignité de l'homme s'acquiert et se conserve par des droits et devoirs.

Ainsi dans la famille, dans le travail, dans les structures organisationnelles des hommes et femmes, partout où se trouve l'homme, les chrétiens et tout croyant, doivent en faire montre pour une bonne cohabitation. Ainsi, pour ce 25ème anniversaire, les fidèles catholiques se souviennent encore de quelques message du Pape dont : «le secret de la paix véritable réside dans l'esprit des droits de l'homme, homme et femme » et encore « la promotion de la dignité de la personne est le principe qui nous guide partout » fait savoir M. Ndiaye.