Guinée: Faible affluence à la réouverture des établissements scolaires

La Guinée n'en finit plus de faire parler d'elle, en termes de manifestations violentes qui se soldent toujours… Plus »

Enfin, certains enseignants sont toujours en grève, notamment les militants de la dizaine de syndicats qui n'avaient pas été associés aux négociations avec les autorités. Et un syndicaliste d'expliquer qu'au sein même des fédérations qui ont participé aux tractations, l'accord entre syndicats et gouvernement ne fait pas l'unanimité.

Quelques cours ont tout de même eu lieu ce matin, mais l'équipe enseignante n'est pas au complet. A quelques mètres, au complexe scolaire, plusieurs représentants de la direction communale de l'Education organisaient la réouverture minutieusement. Et on sentait une pointe de tension vers 8 heures, heure locale, car les élèves des écoles élémentaires collègues et lycées n'ont pas été en classe depuis trois semaines.

En Guinée, les écoles et les universités ont rouvert ce matin, comme prévu, après trois semaines de grève des enseignants et des manifestations qui ont mal tourné lundi, puis hier en banlieue de Conakry. Sept personnes sont décédées au total.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.