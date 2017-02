Congo-Kinshasa: Succession de Tshisekedi - Ewanga et Fayulu allongent la liste des candidats

Ancien cadre de l'UDPS et conseiller politique du Premier ministre élu en août 1992 par la Conférence Nationale Souveraine, Etienne Tshisekedi, Ewanga se présente comme un des héritiers politiques du sphinx de Limete, capable de pérenniser son combat à la tête du Conseil des Sages du Rassemblement et du Conseil National Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016.

Il s'agit du président du Front Citoyen pour la République, Jean-Bertrand Ewanga, et du président de l'ECIDé et membre d'une des ailes de la Dynamique, Martin Fayulu. La candidature de Jean-Bertrand Ewanga à la présidence du Rassemblement a été proposée à la commission Kitenge Yesu par sa plate-forme, l'Alternance pour la République, le mardi 21 février 2017.

La bataille pour la succession du regretté président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Etienne Tshisekedi, s'annonce rude. Après Pierre Lumbi du G7, Joseph Olenghankoy de la Dynamique et Lisanga de la Coalition des Alliés de Tshisekedi, deux autres poids lourd de l'opposition viennent d'allonger la liste des prétendants à la présidence du Conseil des Sages du Rassemblement et par ricochet du Conseil de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016 (CNSA).

