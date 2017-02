Cameroun: Eséka - Le traumatisme persiste

L'autre image forte qui captive l'attention du reporter dans la ville, c'est celle de la gare ferroviaire. A cet endroit, les carcasses des wagons broyés lors du déraillement sont parquées en pleine air, telles des pièces de musée en exposition. Pour certains, ces vestiges du déraillement du train rappellent l'horreur du 21 octobre dernier. Dans ce sens qu'elles contribuent à maintenir les riverains et les familles des victimes dans la psychose : « Moi qui suis allé tirer les cadavres dans le train, à chaque fois que je passe à la gare et vois ces wagons garés, le film de cette horreur tourne en boucle dans ma tête. Nous demandons juste qu'on nous débarrasse de ces éventails qui nous maintiennent en permanence dans le chagrin », soutient Jean Tengue.

« J'ai perdu ma mère et mon oncle dans cet accident. A chaque fois que passe vers la gare, je suis lourdement choqué. Surtout qu'il n'y a jamais eu de version officielle sur les causes et les circonstances réelles de leur mort », déplore sylvain Gwet, membre d'une famille victime du déraillement. Plus de trois mois après la catastrophe, certaines affiches qui portent des messages d'avis de disparition sont encore visibles à certains coins des rues. Le cas de cette annonce qui présente le portrait d'une dame, la quarantaine entamée, au nom de Dorotte Enangué, épouse Dissaké, en est une illustration.

Il s'agit de l'exploitation du rapport d'enquête prescrit par le président de la République au lendemain de la catastrophe ferroviaire, survenue dans cette localité le 21 octobre dernier. Pour les personnes rencontrées, l'exploitation dudit rapport devrait permettre de voir plus clair et mieux comprendre cette tragédie qui a arraché à plusieurs familles certains de leurs membres.

