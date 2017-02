Sénégal: Préparation du tournoi qualificatif afrobasket 2017 - Les «lions» bouclent la première phase en attendant les expatriés

L'équipe nationale masculine boucle ce mercredi 22 juin, les deux premières phases en régime externat entamée depuis le 13 février en direction du tournoi à trois, qualificatif à l'Afrobasket 2017. Les «Lions» engagent la dernière ligne droite avec le regroupement interne qui se déroule en deux phases du 27 février au 1er mars et ensuite du 6 au 8 mars prochain. Sans l'entraîneur titulaire, ce sera sous la houlette du coach adjoint, Dame Diouf qui a fait hier, le bilan sur cette première partie du stage engagée avec 14 «Lions» locaux

Les «Lions» bouclent ce mercredi 22 février la première partie de leur regroupement en régime externe en direction des deux tournois qualificatifs de l'Afrobasket 2017. Avant d'engager le regroupement interne prévu du 27 février au 8 mars prochain, le coach adjoint de l'équipe nationale masculine, Dame Diouf a fait hier, mardi 21 février, le bilan de la première partie effectuée avec les 14 joueurs locaux présélectionnés.

«On est en train de progresser dans le programme. On a comme objectif de mettre en place les systèmes laissés par le coach et que ce groupe n'a pas encore pratiqués. L'essentiel du travail se fait à ce niveau, sans oublier les exercices mis en place pour la lecture du jeu», informe-t-il.

Même s'il n'a pas indiqué de noms, le coach des Lions en a profité pour parler d'éventuels renforts d'expatriés pour la dernière partie de la préparation. «On ne peut pas donner les noms des professionnels qui seront là. Mais, on fait tout notre possible pour décrocher le maximum de joueurs. On a l'accord de principe de certains joueurs. On n'a pas d'information sur les adversaires donc, on garde certaines informations pour nous», a-t-il souligné sur site de terangasport.

«On va réunir une sélection de 18 joueurs locaux et professionnels pendant trois jours afin de remettre en place les stratégies. On va dégager ensuite un groupe de 12 joueurs pour Bamako. Le groupe de professionnel a déjà du vécu avec l'équipe et ils connaissent les systèmes», précise-t-il.

Ces renforts restent cependant à être confirmés si l'on suit le directeur technique national, Magatte Diop. «Je ne peux pas trop m'avancer sur les expatriés. On ne les a pas encore vus mais on les attend toujours. Ce qui est sûr c'est qu'on a fait appel à eux. C'est quelque chose de difficile à maîtriser», a-t-il laissé entendre dans le site Basket 221.

Interpellé sur les adversaires du Sénégal à savoir le Mali, la Guinée et le Cap-Vert, Dame Diouf répond: «On n'a pas encore d'informations sur nos adversaires. On se focalise sur nous-mêmes». Pour le tournoi qualificatif de l'Afrobasket 2017, le Sénégal sera à la quête de l'une des deux tickets qualificatifs de la zone 2.

Ce sera lors de deux tournois à trois qui va l'opposer au Mali et à la Guinée. A l'issue de la phase aller prévue du 17 au 19 mars à Bamako, les «Lions» vont accueillir la manche retour qui va se disputer du 24 au 26 mars.