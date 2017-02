Sénégal: Encore entendu sur la caisse d'avance de la mairie de Dakar - Khalifa Sall à la DIC, acte II

Plus de 10 tours d'horloge à la Division des investigations criminelles (Dic), plus précisément au niveau du Bureau des affaires générales (Bag) : voilà le temps que le maire de Dakar Khalifa Sall a passé hier, mardi 21 février, avec les limiers pour répondre de la gestion de la caisse d'avance de sa mairie. A la sortie de son audition, le maire socialiste a tenu à affirmer avec verve que « Nous ne sommes pas des détourneurs... Nous avons géré avec transparence et vertu ». Avant de révéler qu'il est encore convoqué à la Dic ce jour, mercredi, à 11 heures, toujours dans le cadre de cette affaire de caisse d'avance.

C'est finalement vers les coups de 20h que l'audition du maire de Dakar, Khalifa Sall, à la Division des investigations criminelles (Dic) s'est terminée hier, mardi 21 février. Après quelque dix heures de face-à-face avec les limiers du Bureau des affaires générales (Bag), un démembrement de la Dic, l'édile socialiste de la capitale sénégalaise qui était interrogé dans le cadre de sa gestion de la caisse d'avance de la mairie a été accueilli, à sa sortie de la salle d'audience, par une foule nombreuse scandant son nom. Une foule constituée par ses partisans et souteneurs qui ont passé toute la journée sur l'esplanade du Palais de Justice de Dakar, attendant sa « libération » des griffes de la Dic. S'adressant aux Sénégalais, Khalifa Sall a affirmé qu'il n'y a jamais eu de détournement à la mairie de Dakar, encore moins d'escroquerie. Qui plus est, il a estimé que personne ne pourra le liquider et que personne ne pourra reprocher à la ville de Dakar d'avoir une caisse d'avance. « Il n'y a jamais eu de détournement, encore moins d'escroquerie. Nous n'avons rien fait qui diffère de ce qui se faisait avant. Nous n'avons fait que continuer une pratique, une des modalités de gestion. Et je voudrais que les Sénégalaises et Sénégalais comprennent que le battage médiatique et le dénigrement ne passeront pas. Nous ne sommes pas des corrompus. Nous ne sommes pas des détourneurs. Nous sommes des gens honnêtes. Nous avons géré avec beaucoup de patience mais surtout de transparence et de vertu ».

Dans la foulée, le maire de Dakar a révélé qu'il sera à nouveau entendu aujourd'hui, mercredi, à 11h, toujours au sujet de la même affaire liée à la gestion de la caisse d'avance de la mairie. « Aujourd'hui, c'est une première étape. Demain ( ce jour-ndlr) sera une autre étape. Demain, je serai là à 11h, Inchallah ».

REACTIONS... REACTIONS... REACTIONS...

ME EL HADJ DIOUF, AVOCAT DU MAIRE DE DAKAR : «J'ai dit à Khalifa Sall de ne plus répondre aux enquêteurs»

On dit que l'avocat peut assister son client dès son interpellation. Dès que le client est entre les mains de la police, de la justice, il peut être assisté par son avocat. Le commissaire de police s'y est opposé. Il a dit que ce sont des instructions reçues de sa hiérarchie. Et qu'il faut aller en parler au procureur de la République. J'ai dit niet, nous exigeons le respect des droits de Khalifa Sall. Nous n'avons rien à quémander auprès du procureur de la République. Et quand il m'a permis de voir mon client, je lui ai dit de ne plus répondre aux questions des policiers. Le commissaire me dit que je ne suis pas loyal. Je lui ai dit que ce sont eux qui violent les droits de mon client. Vous voulez que je le laisse entre vos mains, ils sont 6 enquêteurs, sans aucun avocat comme le prévoit la loi. J'ai dit à Khalifa de ne plus répondre aux enquêteurs parce qu'ils sont en train de violer ses droits. Je pense qu'il va s'exécuter et respecter les instructions de son avocat. La procédure pénale avance. L'Uemoa a pris des décisions appliquées et applicables dans tous les États membres. Dès le début, nous assistons à la violation des droits de Khalifa Sall.

LE DEPUTE HELENE TINE DEPUIS SALY-PORTUDAL : «Nous sommes dans le domaine de la liquidation politique»

Je trouve la situation déplorable. On s'est battu ensemble en 2012 pour combattre un régime sur les dérives de la mal gouvernance. Nous sommes pour la redevabilité pour chaque Sénégalais responsabilisé. Il ne faut pas qu'il y ait une demi-mesure. On ne doit pas faire une sélection dans le ciblage des individus dans ce domaine. En plus, nous sommes dans le domaine de la liquidation politique. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Les organes de contrôle ont épinglé des personnes qui ne sont pas encore devant la justice. J'apporte tout mon soutien à Khalifa Sall .Toutes les autorités sont logées à la même enseigne. Nous sommes pour une gestion sobre et vertueuse. Macky Sall nous surprend avec l'instrumentalisation de la justice.

BARTHELEMY DIAS, MAIRE SOCIALISTE DE MERMOZ : «Si Macky Sall s'aventure a toucher Khalifa Sall, il saura...»

C'est un sentiment de déception de désolation face à ce vaste complot organisé avec la participation du Parti socialiste. Un complot qui a pour but de faire le vide au niveau du département de Dakar. Parce que, malheureusement, dans tous les rapports qu'ils détiennent, le président Macky Sall sera battu lors des prochaines élections au niveau de Dakar. Je souhaiterais dire ici, avec force. Je suis conseiller municipal à la mairie de Dakar, aujourd'hui ce n'est pas la gestion du maire de Dakar qui est convoquée, c'est la crédibilité de la municipalité qui a adopté le budget dont les fonds sont soumis à un régime dérogatoire, pour faire face aux aspects sociaux qui sont confiés à la mairie de Dakar, pour un montant de 30 millions. Je rappelle que ces fonds n'ont pas été créés par le maire de Dakar, mais par ses prédécesseurs et cela remonte à des décennies. Je souhaiterais dire aussi que tous les Sénégalais savent que Macky Sall bénéficie d'une caisse noire et bien avant lui, tous ses prédécesseurs en ont bénéficiée. Je rappelle que le président de l'Assemblée nationale, celui du Conseil économique social et environnemental, celui du Hcct, entre autres, bénéficient tous de ces fonds qui sont soumis à un régime dérogatoire.

Le maire de Dakar n'a pas vendu un mètre de parcelle. Il n'a pas détourné un denier public. Il n'a pas été épinglé sur un marché public. C'est une tradition qui a toujours été de mise à la ville de Dakar qu'on cherche à remettre en cause pour toucher la crédibilité du maire de Dakar et cela fait pitié, c'est même minable. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas d'autres astuces pour combattre des adversaires politiques, on utilise une certaine frange de la justice sénégalaise pour rendre certains responsables politiques inéligibles. Cela n'est pas acceptable. Je maintiens mes propos. Je dis que Khalifa Sall n'est pas Barthélémy Dias, il n'est pas Bamba Fall. Si Macky Sall s'aventure à toucher Khalifa Sall, il saura qu'il a touché ce qu'il ne devait pas toucher. Je rappelle une fois de plus que le procureur de la République est incompétent pour enquêter sur des fonds qui sont soumis à un régime dérogatoire concernant un président de la République. La jurisprudence Idrissa Seck est là pour le prouver. Je rappelle qu'à ce titre, le procureur est incompétent concernant tous les fonds soumis à un régime dérogatoire et qui ont été attribués à des autorités publiques et administratives dans ce pays.

CHEIKH BAMBA DIEYE, LEADER DU FSD/BJ : «Macky n'est pas un stratège politique»

Ce dont il s'agit, c'est d'une dérive qui est en train de fouler au pied l'ensemble de nos acquis démocratiques. Je voudrais rappeler à chaque citoyen, à chaque parti politique qui a participé au combat de 2012, que c'était pour ça qu'on s'était battu dans la rue avec nos femmes, nos enfants, nos aînés afin que le Sénégal reste un pays de droit, pour que la justice puisse être libre. Ce dont il s'agit aujourd'hui et qui est inacceptable, c'est que quelqu'un qui a bénéficié du combat de l'ensemble des Sénégalais est en train de fouler au pied l'ensemble des règles de droit. Comme le disait Montesquieu, la pire des tyrannies est celle qu'on exerce à l'ombre des lois, sous le menteau de la justice. Nous ne sommes pas des demeurés. Nous sommes soucieux de l'État de droit et de la crédibilité de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous savons tous quand la justice agit et quand c'est une personne qui se cache derrière les moyens de la République, les moyens de la justice pour régler des questions politiques.

Il n'est pas acceptable qu'un président de la République, qui nous avait promis la rupture, la traque des biens mal acquis, couvent aujourd'hui dans sa maison, dans son cercle restreint, tous les voleurs de la République. Tous ceux qui ont eu maille à partir avec la justice, sont couvés, protégés par Macky Sall. Comment est-ce que cet individu-là peut-il se donner le droit de vouloir instrumentaliser la justice pour régler ses questions purement électorales ? Ce dont il s'agit ici, ce n'est ni de la convocation de la Dic ni de la justice. Mais, c'est simplement les premiers paliers des élections législatives.

Que je sois convoqué n'est pas un souci. Ce n'est pas une question de Bamba Fall ou autre, c'est une question de droit. Dans ce pays, un citoyen a-t-il oui ou non le droit d'agir conformément à ses convocations et d'agir parce qu'il estime qu'il est porteur de projet et assoir plus de transparence ? Est ce qu'un autre a le droit de décider de lui-même qui doivent être ses concurrents pour des élections. Parce que c'est de cela qu'il s'agit.

Macky Sall n'est pas un stratège politique. Ce qu'il est en train de faire, on l'a vécu il y a de cela très longtemps. Nous pensions que c'était révolu avec la révolte, nous pensions que nous n'allons plus jamais avoir une justice aux ordres, et que nous allons avoir des règles de compétition équitables pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Ne vous trompez pas, Khalifa Sall n'est pas la cible. On veut vous forcer quelqu'un sans pour autant vous donner la liberté de choisir parmi plusieurs Sénégalais.

OUSMANE SONKO, PRESIDENT DE PASTEF/LES PATRIOTES : «Macky Sall a à son service quatre magistrats instrumentalisés pour...»

Nous sommes venus aujourd'hui au nom de notre parti Pastef les Patriotes et aussi au nom de la coalition Mankoo Wattu Sénégal pour manifester notre solidarité au maire de Dakar, Khalifa Sall. Nous sommes étonnés de ce pays. Dans la mesure où, si tu es avec Macky Sall, même si on te trouve au cimetière en train de manger les os d'une personne, rien ne va t'arriver. Tous ceux qui sont contre lui sont inquiétés. On se rappelle ce qui s'est passé hier, avec Barthélémy Dias, jusqu'à Khalifa Sall, tout comme Bamba Fall et Abdoul Mbaye. Tant qu'ils étaient dans la coalition avec lui, ils n'ont jamais été inquiétés. Si c'est vraiment pour la justice qu'il s'active, nous rappelons à Macky Sall les rapports de l'Ige, de l'Ofnac qui sont sur sa table, et qui touchent ses collaborateurs assis à ses cotés en Conseil des ministres. Les rapports ont touché des gens qui sont dans son parti, qui descendent sur le terrain pour distribuer des centaines de millions. Il y a aussi le Directeur du Coud dont le rapport de l'Ofnac dit qu'il ne doit même plus diriger une institution. Il n'a qu'à transmettre ces rapports au procureur général. Nous lançons un appel également à la justice. Aujourd'hui, le président de la République a à son service quatre magistrats qui sont instrumentalisés pour commettre toutes les forfaitures et préparer la fraude électorale pour les prochaines électorales. C'est peine perdue. Cela renvoie à l'image d'un pharaon, qui avait tellement la phobie de son remplaçant, qu'il s'était donné comme mission de tuer tous les garçons. Et c'est le garçon qui a été éduqué dans sa propre maison qui l'a renversé. Nous exprimons tout notre soutien au maire Khalifa Sall et à ses collaborateurs et nous disons que nous serons à côté de lui dans ce combat, comme nous serons à coté de tous les opposants qui sont traqués aujourd'hui par un pouvoir aux abois, qui ne compte que sur la répression et sur la fraude électorale pour se maintenir.

BABACAR DIOP PRESIDENT DE LA JDS : «Si Aliou Sall ne répond pas à la justice, personne ne devrait...»

Nous avons en face de nous une justice politique, orchestrée par Macky Sall, à sa solde, pour liquider des adversaires politiques. Macky Sall veut nous imposer aujourd'hui une démocratie sans opposition. C'est pourquoi, il a transformé tous nos tribunaux en des chambres politiques de liquidation politique. Nous ne l'accepterons pas. Dans ce pays, le droit n'est pas dit au nom du peuple. Mais, le droit est dit au nom de Macky Sall, sa famille, son parti. Ce n'est pas acceptable. Nous allons nous mobiliser pour faire face à l'injustice. Aujourd'hui, Macky Sall menace la paix sociale. L'injustice n'est rien d'autre qu'une bombe qui désagrège la stabilité sociale. Nous n'allons pas accepter l'injustice que Macky Sall veut nous imposer. Nous lançons un appel au peuple sénégalais, aux démocrates, au peuple debout pour faire face à Macky Sall, à sa famille, au monstre, à son régime. Pour nous, Khalifa Sall ne devait même pas répondre à la justice, parce qu'il n'y a rien de droit dans cette affaire. C'est une affaire politique. Il n'y a pas de caisse noire, de caisses marron, etc. Aujourd'hui, si Aliou Sall ne répond pas à la justice, personne ne devrait répondre à la justice dans ce pays. Parce qu'il n'y a plus de justice. Ce qu'il y a, c'est une justice politique à la solde de Macky Sall pour des règlements de compte et la liquidation d'adversaires politiques.

AUDITION DE KHALIFA SALL : Le Grand Parti appelle à la résistance

«Le pays assiste, médusé à une instrumentalisation sans précédent de l'appareil judiciaire, pour la liquidation d'adversaires politiques. Une telle régression démocratique est absolument inacceptable», lit-on dans un communiqué du Grand Parti de El Hadji Malick Gakou, parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, mardi 21 février.

Et d'ajouter : «toutes les forces de progrès doivent s'unir et faire front pour résister à ces atteintes inqualifiables aux libertés publiques, expression d'un recul démocratique sans précédent».

Le Grand Parti exhorte «vigoureusement le pouvoir à se ressaisir pour retrouver sans délai les normes et les pratiques d'une démocratie civilisée, en cessant immédiatement toutes les procédures judiciaires à soubassement politique».

Les camarades de El Hadji Malick Gakou appellent à «une mobilisation populaire sans précédent pour barrer la route à la dictature rampante, afin de préserver la stabilité sociale et les acquis démocratiques». Abdoulaye Barry (Stagiaire)