Afrique de l'Ouest: Protection des droits des enfants - L'Unicef réaffirme son soutien aux efforts du gouvernement congolais

La directrice régionale du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Marie Pierre Poirier, a réitéré le soutien de cette agence onusienne le 22 février à la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo.

La première visite officielle de la nouvelle directrice régionale de l'Unicef pour les deux sous-régions d'Afrique, qui séjourne au Congo depuis hier, a commencé au ministère en charge des questions sociales.

En effet, l'entretien entre Marie Pierre Poirier et Antoinette Dinga Dzondo a été focalisé sur des sujets concernant les droits des enfants. « Je commence ma visite de pays au Congo dans ce ministère parce qu'il m'est apparu la vision claire de Mme la ministre de mettre un accent sur l'investissement nécessaire pour l'enfance, pour donner à chaque Congolais la chance d'atteindre son plein potentiel », a justifié la directrice régionale devant la presse.

Selon elle, le ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité a développé une politique sociale moderne, intégrée, multisectorielle. « La ministre m'a confirmée que les plans pour mettre cette politique à jour de façon à ce qu'on puisse passer à la mise en œuvre de manière très concrète, sont déjà élaborés. Nous Unicef, avons réaffirmé notre totale disponibilité. Nous sommes prêts à aller de l'avant et à soutenir cette initiative », a poursuivi Marie Pierre Poirier devant le représentant résident de l'Unicef au Congo, Aloys Kamuragiye.

Interrogée sur la nature du soutien de l'Unicef, Marie Pierre Poirier a indiqué que son institution mettra à disposition du Congo des compétences techniques dans une perspective de renforcer les capacités nationales. Pour elle, l'Unicef qui voudrait être un partenaire du Congo ne peut qu'accompagner une telle vision afin qu'elle puisse se traduire en résultats concrets. « Ce que nous voulons, c'est un Congo qui s'occupe de ses enfants en ligne avec les standards internationaux mais à la Congolaise avec ses propres solutions. Donc, nous apporterons un appui technique et financier, un appui à la fois stratégique mais très opérationnel et c'est la force de l'Unicef de façon multisectorielle », a-t-elle fait savoir.

Etant donné que cette action mérite d'être testée, les deux personnalités ont évoqué la nécessité de mettre en place une initiative pilote. A ce propos, la ministre Antoinette Dinga Dzondo a informé son hôte de la mise en œuvre des plans de formation, d'accompagnement des travailleurs sociaux, de mobilisation et d'engagement des structures communautaires.

Le but étant de permettre aux familles d'être partie prenante de cette vision du Congo pour les enfants. « Nous avons conclu que les petits premiers pas pouvaient amener des grandes choses. Nous allons au niveau régional de l'Unicef, accompagner cette expérience avec un grand intérêt, le bureau de pays est complètement mobilisé pour la soutenir et je vois que nous pouvons avoir un premier pas en avant qui sera très intéressant non seulement pour le Congo mais bien au-delà pour la région », a estimé la directrice régionale de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Rappelons que l'Unicef promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce qu'il fait. Cette institution onusienne travaille dans 190 pays et territoires du monde entier avec ses partenaires pour faire de cet engagement une réalité. Ceci avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l'intérêt de tous les enfants, où qu'ils soient.