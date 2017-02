Sud-Soudan: Salva Kiir lève toute restriction aux humanitaires pour enrayer la famine

L'Union européenne a annoncé mardi qu'elle débloquait une aide d'urgence de 82 millions d'euros pour les besoins les plus urgents au Soudan du Sud et pour aider les pays voisins à faire face à l'afflux de réfugiés.

Une responsable humanitaire de l'ONU travaillant au Soudan du Sud a accueilli avec satisfaction les propos du président, tout en observant que semblable engagement avait déjà été exprimé par le passé et qu'il était plus important que l'accès soit garanti sur le terrain. « Même si la promesse de Salva Kiir pourrait favoriser les desseins des ONG, celles-ci doivent souvent en passer par de délicates négociations avec une multitude d'acteurs sur le terrain », a-t-elle relevé, sous couvert de l'anonymat.

Environ 1 million d' habitants risquent, par ailleurs, la famine dans les prochains mois, selon la même source. Les organisations humanitaires ont déploré une famine « causée par l'homme », en raison de la guerre civile qui a obligé nombre de Sud-soudanais à fuir leurs habitations, limité la production agricole, provoqué une hausse des prix des denrées et bloqué l'accès aux régions les plus isolées.

Trois organisations de l'ONU (Unicef, FAO et PAM) avaient indiqué que 4,9 millions de Sud-soudanais, soit 42% de la population totale du pays, avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. 100.000 d'entre eux, dans la région d'Unité, dans le nord du pays, souffrent de famine, le niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire.

