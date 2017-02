Algérie: Congrès international sur la bibliothéconomie et les enjeux futurs en mars à Oran

Oran — La situation de la bibliothéconomie en Algérie et dans le monde arabe sera au centre des travaux d'un congrès international sur "la réalité des systèmes d'information et de documentation à la lumière des changements et des enjeux futurs", prévu à Oran les 8 et 9 mars prochain, a-t-on appris des organisateurs.

Initié par le département de bibliothéconomie et sciences documentaires de l'université d'Oran 1 "Ahmed Benbella" à l'occasion de la journée arabe de la bibliothèque (10 mars), ce congrès verra la participation d'un grand nombre de spécialistes des universités nationales et arabes.

Cette rencontre vise à passer en revue les points de vue des acteurs et des spécialistes dans les domaines de la bibliothéconomie et des sciences de l'information en ce qui concerne les pratiques quotidiennes dans ces deux champs scientifiques, soulignent les organisateurs.

Les sciences de la bibliothéconomie et de l'information ont connu, ces dernières années, relève-t-on dans la problématique du congrès, un bond qualitatif en termes de vision du savoir comme domaine scientifique et en suscitant différentes approches avec l'utilisation des TIC qui ont imposé une nouvelle vision et approche des thèmes liés aux bibliothèques et centres d'informations et de documentation.

Les travaux de cette rencontre s'articuleront autour de plusieurs axes dont les "approches théoriques des exigences pratiques de la bibliothéconomie, de l'information et des archives" , "renouveau en bibliothéconomie et archives: expériences arabes et internationales" , "Perspectives du changement en matière de bibliothéconomie et des archives : études sociologiques et psychologiques".

Les débats porteront sur de nombreuses préoccupation liées à la situation et l'avenir de la bibliothéconomie, aux défis que posent le numérique et les TIC et sur les relations de ces sciences avec le développement durable".