Algérie: Tournoi ITF juniors "Ben Aknoun" - Quatre des 8 Algériens qualifiés au 2e tour

Il s'agit de : Mohamed Ali Abibsi, Anis Mehand Mokhbi, Akram Azem, Samir Hamza Reguig, Mohamed Forkan Lebdi, Amine Yemi, Redouane Sebih, Yannis Benmansour, Anis Tahar et Yanis Azzi chez les garçons, ainsi que Nada Laraba chez les filles, qui avait déclaré forfait contre l'Américaine Jaqueline Lopez pour cause de blessure.

L'Algérie a engagé un total de 19 athlètes dans cette compétition: 15 garçons et 4 filles, dont onze (10 garçons et 1 fille) ont été éliminés dans le tableau des qualifications.

Après Lynda Benkaddour et Toufik Sahtali, qui étaient les premiers à se qualifier mardi, en début d'après-midi, c'était au tour de Youcef Rihane et Matis Amier de conforter la présence algérienne au 2e tour de cette compétition, officiée par le juge-arbitre Hakim Fatah.

