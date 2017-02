Algérie: Crédit à la consommation-véhicules - Convention entre CPA et Sovac

Le choc US Biskra - Paradou AC, entre le 3e qui reçoit le leader, sera à l'affiche de la 22e… Plus »

Le coût d'investissement de l'usine d'assemblage et de montage de véhicules de marques Volkswagen, Seat et Skoda est de 170 millions d'euros, dont la quasi totalité de financement sera assuré par le CPA.

La signature de cet accord entre le CPA et le groupe Sovac a été précédé par un autre portant sur la prise en charge par cette banque publique des besoins de financement d'investissement du projet de montage et de fabrication de véhicules Volkswagen.

De son côté, M. Oulmi a fait valoir que son groupe s'était engagé avec un "partenaire financier stratégique" qu'est le CPA, et ce, dans le but de permettre aux citoyens d'acquérir des véhicules de grande marque fabriqués localement avec une qualité identique à celle des véhicules réalisés sur les sites du constructeur allemand Volkswagen.

Selon lui, le financement de l'acquisition des véhicules portera sur la gamme des 4 modèles qui seront montés en Algérie à savoir Golf7 et Kaddy (Volkswagen), Ibiza (Seat) et Octavia (Skoda).

Alger — Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) et la société Sovac-production ont signé mercredi à Alger un accord pour l'acquisition, par les particuliers, des véhicules de marques Volkswagen, Seat et Skoda fabriqués localement par Sovac.

