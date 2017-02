Algérie: Constantine - La générale de la pièce "Ghourourou Essorsor" présentée samedi

Le choc US Biskra - Paradou AC, entre le 3e qui reçoit le leader, sera à l'affiche de la 22e… Plus »

Cinq comédiens, Saad Kimouche, Khaled Ferradji, Aymène Hamoudi, Mimène Torki et Moncef Madi partageront les rôles de la pièce "Ghourourou Essorsor" a encore détaillé M. Torki rappelant que l'association El Massil compte à son actif plusieurs pièces théâtrales destinées aux enfants dont "Le trésor et les trois enfants terribles" et "La clé du génie".

La même source a ajouté que la pièce théâtrale œuvre à véhiculer, d'une manière simple, des valeurs nobles sur l'importance de l'entraide, de l'union et de l'amitié et inciter les enfants à adopter des comportements positifs.

Dans une déclaration à l'APS, M. Torki, également auteur du texte de l'œuvre, a précisé que cette nouvelle pièce éducative abordera, durant 50 minutes, l'histoire d'une cigale vaniteuse et égoïste, qui confrontée, un jour à un problème, appréciera la valeur de l'amitié, quand ses amies de déploient pour lui porter aide et assistance.

