Algérie: Messahel reçoit le sous-secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères italien

"Nous voulons, à travers les capacités dont disposent les deux pays et leur bonnes relations politiques, faire en sorte à ce que leur coopération économique se conforte davantage", a-t-il dit, ajoutant, qu'au delà du plan bilatéral, l'Algérie et l'Italie "peuvent jouer un rôle dans le rapprochement entre les continents africain et européen".

Il a souligné, en outre, que "la relation entre l'Algérie et l'Italie est forte, particulièrement dans le domaine économique, avec un volume d'échanges d'environ dix milliards de dollars", faisant part, à cet égard, de "l'ambition des deux pays d'élargir et d'approfondir leur coopération".

Il a mis en exergue, à cette occasion, les relations "traditionnelles" qu'entretiennent les deux pays depuis longtemps, soulignant que "l'Italie est un grand partenaire, un pays qui a accompagné l'Algérie pendant les moments les plus difficiles, et ce, depuis la guerre de Libération nationale".

Alger — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes, Abdelkader Messahel, a reçu mercredi à Alger, le sous-secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale italien, Vincenzo Amendola.

