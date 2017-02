Sénégal: Le soleil de la démocratie illumine le quotidien des populations

L'heure de la démocratie ayant sonné en Gambie, la peur a considérablement perdu du terrain. Le vent qui souffle ne laisse plus place à l'arrogance et à la menace. Mais les habitants du pays d'Adama Barrow n'ont pas encore oublié leur quotidien pendant le règne de Yahya Jammeh. Les actes posés actuellement se réfèrent souvent à ce passé.

En Gambie, le soleil de la démocratie a fini par s'installer dans la vie quotidienne des populations. Après avoir vécu, pendant plus de 22 ans, sous le joug d'un régime autoritaire, les populations hument bien l'air de la liberté avec l'installation du nouveau président. Le visiteur qui a l'habitude de séjourner en Gambie, se rend compte de ce changement, dès qu'il entre dans ce pays. L'ombre du « roi qui défie les fleuves et les rivières » plane dans les palabres. Mais les sujets de « Babli Mansa » qui exécutaient, sans murmure, les ordres, n'ont presque plus droit au chapitre.

« Les temps ont changé. C'est la démocratie. Nous sommes maintenant comme les Sénégalais. Nous osons nous exprimer à notre guise », lance un jeune chauffeur d'un car de transport en commun. Notre jeune interlocuteur a visiblement vaincu la peur. La présence d'un policier qui régule l'accès vers le site d'embarquement de Bara ne le perturbe point. « Si c'était sous Jammeh, on n'oserait pas revendiquer. Les policiers étaient toujours là pour embarquer les récalcitrants vers la prison de Mile ou Massa Konko », explique-t-il en jetant un petit rire moqueur sur le jeune policier.

Un autre jeune chauffeur verse également dans la provocation. Les agents préposés à l'embarquement des véhicules qui, d'habitude, affichaient fermeté et choisissaient les passants à leur guise, ont désarmé. La réaction d'un jeune chauffeur contre le trafic d'influence dans le site d'embarquement prouve ce constat. « Le pays a changé. Nous sommes tous des Gambiens et nous n'accepterons plus que l'ordre d'arrivée des véhicules devant traverser le bac ne soit pas respecté », martèle-t-il. Visiblement en position de faiblesse devant ce jeune « révolutionnaire », l'agent négocie. Les autres agents sont obligés d'utiliser la carotte pour calmer les ardeurs des protestataires. Ils prêchent la convivialité. Cette ambiance de paix guidera le trajet de 30 minutes dans les eaux qui séparent Bara et Banjul.

Dans les rues de Banjul, le climat est le même. Sur la route qui relie la capitale à Sérékunda, Aïcha, une jeune âgée d'environs 22 ans, attend un véhicule. Il est presque 22 heures. Dopée par le climat de confiance qui s'abat sur la Gambie, elle entend passer une soirée colorée en compagnie de ses amis dans une boîte de nuit. A l'intérieur du véhicule d'un hôte inconnu, elle n'hésite pas à se mettre à l'aise pour parler de la situation dans son pays. « Je suis contente, parce que nous avons la démocratie. Notre pays est dans une nouvelle ère », explique-t-elle. « Je suis née sous le régime de Jammeh. Nous reconnaissons qu'il a construit des routes, mais tous les Gambiens l'ont vomi quand il a commencé à tuer les gens. La peur était devenue le sentiment le plus partagé », déplore-t-elle. Aïcha voit dans ce changement, la puissance des réseaux sociaux. « Yahya Jammeh a ouvert nos yeux quand il a accepté l'introduction des réseaux sociaux en Gambie. Facebook, Whatsapp et Imo nous ont permis de mieux être en contact avec le monde extérieur. Quand la conscience citoyenne s'est renforcée, il a voulu freiner le processus, mais c'était trop tard. Les populations avaient décidé de prendre en main leur propre destinée », fait-elle remarquer. « Si nous étions toujours sous le régime de Jammeh, je n'embarquerai pas dans votre véhicule pour nous prononcer sur la politique », lance-t-elle avant de prendre congé de nous.

A Sérékunda, la « vie est devenue belle ». « Nous sommes heureuses, parce que nous avons la démocratie », lancent en chœur deux jeunes filles rencontrées devant une boutique. Les yeux rivés sur les images d'un téléphone portable, nos interlocutrices scrutent déjà un avenir fait de liberté. « Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la paix et la liberté », expliquent-elles. Même son de cloche chez le jeune boutiquier guinéen qui salue l'arrivée de la démocratie. Dans cet hôtel situé au cœur de la ville, même les vigiles chantent la démocratie. « Mon frère, dans le passé, je me contentais de filtrer les entrées et les sorties. Je ne cherchais à avoir aucun contact avec les clients. C'était dangereux », confie-t-il, le sourire aux lèvres. « Maintenant, je peux boire du thé avec n'importe qui », ajoute-t-il. Le profil des clients qui sont dans les chambres de l'hôtel illustre bien les explications du gardien. Une dizaine de journalistes attend, avec impatience, la journée du samedi 18 février 2017 marquant la célébration de la fête de l'indépendance de la Gambie. « Cette présence des journalistes était inimaginable sous l'ancien régime », explique un membre du personnel de l'hôtel.

Tout le monde était suspect

Au stade de Bakau où le président Barrow a accueilli ses hôtes venus prendre part à son investiture, les anecdotes ou comportements pour marquer le retour de la liberté sont nombreux. N'ayant pas reçu des cartons d'invitation pour assister à la cérémonie, des jeunes surexcités ont défoncé la porte d'entrée. Les forces n'ont pu que constater les dégâts. « Avec les nouvelles autorités, les policiers n'osent pas frapper les gens », fait remarquer un journaliste gambien. Et le confrère ajoute : « lors des précédentes fêtes, les journalistes étaient parqués dans un coin. Ils ne bougeaient pas ». « Les jeunes ont défoncé la porte du Stade de l'Amitié pour pénétrer à l'intérieur. Sous Yahya Jammeh, personne n'osait s'aventurer près de la porte pendant les manifestations organisées en présence de ses hôtes », lance Mme Awa Ceesay. « Barrow aura des problèmes. Maintenant, chacun pense qu'il est libre de faire ce qu'il veut, parce que c'est la démocratie », ajoute-t-elle. Pourtant, même si elle déplore le comportement des jeunes, elle-même ne manque pas d'utiliser le manteau de la démocratie pour demander aux forces de l'ordre de repousser les personnes qui prennent d'assaut l'aire de jeu. « Officier, il faut surveiller les gens. Tu es payé pour ça », martèle-t-elle. Ebahi, le policier se fond au milieu de la foule. Mme Ceesay reviendra à la charge pour railler les forces de sécurité quand le défilé a commencé. « Bravo, il faut montrer à Macky Sall que vous ne savez pas vous battre, mais vous savez défiler », ironise une femme. Assise à ses côtés, Fatoumata s'en prend aux Gambiens qui avaient quitté le territoire national pendant le règne de Jammeh. « La majeure partie des gens que vous voyez bomber le torse avait fui. Nous étions restées pour combattre Jammeh. Nous avons battu les « Dialang » (forces mystiques) », indique-t-elle...

Barrow, l'espoir

Les taximen sont aussi au cœur de ce changement. « Maintenant, j'ose discuter avec mes clients sur des sujets politiques. Sous Jammeh, nous n'avions plus confiance en personne. Les agents de renseignement étaient partout. Dès que tu critiques, tu es arrêté, emprisonné ou torturé », affirme Ndéné, un chauffeur de taxi. « Je me concentrais sur le volant de mon véhicule. Je ne faisais aucun commentaire. Même les clients aussi n'osaient parler, parce qu'ils n'avaient pas confiance en nous. Tout le monde était suspect », ajoute-t-il. Ndéné a vécu une expérience douloureuse sous Jammeh. « Une voiture des forces de sécurité avait heurté mon taxi alors que je l'avais stationné à quelques mètres du trottoir, mais je n'ai pas pu jouir de mes droits. L'assureur n'a pas eu l'audace de saisir les auteurs », confie-t-il. « Un de nos amis a une fois osé revendiquer ses droits devant des policiers. Il a été emprisonné. Il a perdu la vue à sa sortie de prison », ajoute-t-il, les yeux un peu hagards. Mais cette tristesse ne sera que de courte durée. La délivrance est là. « Les Gambiens n'oublieront jamais ce que Macky Sall a fait. Quand les soldats sénégalais sont entrés en Gambie, nous avons tous jubilé. Tous les Gambiens sont contents », explique-t-il. « Ce sont les vieux qui avaient voté pour Jammeh, parce qu'ils avaient peur de lui. La jeunesse avait peur, mais n'avait plus rien à perdre », ajoute Ndéné. « Jammeh avait plongé les Gambiens dans un trou », renchérit un autre chauffeur de taxi. « Le rôle que la Cedeao et le Sénégal ont joué ne pourra jamais être oublié. Yahya avait installé la Gambie dans un grand trou. La Gambie était une sorte de prison. Maintenant, les gens sont libres. La joie se lit partout », insiste-t-il. Les Gambiens sont donc sortis de ce trou. L'espoir se manifeste partout dans le pays. Et les nouveaux dirigeants semblent mesurer les attentes. D'où la promesse ferme du président Barrow d'être le président de tous les Gambiens, de faire de la liberté une réalité dans le pays.