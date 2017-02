Algérie: Ligue 2 Mobilis (22e j) - Le choc US Biskra-Paradou AC à l'affiche

De son côté, JSM Skikda (5e) ira chez l'Amel Boussaâda (7e) avec la possibilité de recoller aux clubs du peloton de tête, en cas de victoire, alors que d'autres duels intéressants, entre ex-clubs de Ligue 1, sont inscrits au programme de ce week-end, notamment : WA Boufarik - MC El Eulma et ASM Oran - CRB Aïn Fekroun, mais entre formations ayant beaucoup perdu de leur lustre d'antan et qui se contentent actuellement de jouer de seconds rôles.

Tous ces clubs sont cependant appelés à jouer en déplacement au cours de cette 22e journée et face à des adversaires coriaces, surtout en ce qui concerne l'USM Blida, la JSM Béjaïa et le CA Bordj Bou Arréridj, qui seront tous opposés à d'anciens pensionnaires de l'élite.

Alger — Le choc US Biskra - Paradou AC, entre le 3e qui reçoit le leader, sera à l'affiche de la 22e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis de football, prévue ce week-end, et qui sera marquée par plusieurs autres chauds duels, entre anciens pensionnaires de l'élite.

