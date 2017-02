Angola: L'Exécutif en quête de financement du logement

Luanda — Le Gouvernement angolais travaille dans la recherche et la création d'instruments juridiques qui peuvent en fait créer un climat dans lequel le citoyen a accès à un prêt bancaire à des conditions favorables, en particulier avec des taux d'intérêt très attractifs.

C'est ce qu'a affirmé le secrétaire d'Etat à l'Urbanisme, Nhanga Kalunga de Assunção, lors d'une interview à la Télévision Publique d'Angola (TPA), à propos de la Conférence nationale sur les types de financement de l'Urbanisme et habitat, réalisée mardi à Luanda, par le Ministère de l'Urbanisme et Habitat.

Selon Nhanga de Assunção, en raison de la situation macro-économique actuelle du pays, le Gouvernement travaille en collaboration avec ses partenaires dans la recherche d'autres moyens de poursuivre le Programme National de l'Urbanisme et Habitat afin de minimiser le risque financier de l'Etat.

"Pour cette raison, nous invitons le secteur privé pour que nous trouvions d'autres modèles de financement du programme, ce qui passe par l'implication des banques, des assureurs et des fonds d'investissement pour faire face aux besoins en matière de logement», a-t-il dit.

Il a dit qu'il allait continuer à travailler pour atteindre cet objectif et a demandé la coopération de tous, pour que le Programme national de l'Urbanisme et Habitat (PNUH) réponde aux besoins de la population, en ce qui concerne l'achat d'une maison, un droit consacré dans la Constitution de l'Angola.

Le secrétaire d'État a informé que, dans le cadre du PNUH, l'auto-construction dirigée était le sous-programme avec le pourcentage le plus élevé, estimé à 68%.

"L'exécutif exécute avec succès dans la matérialisation du sous-programme d'auto-construction dirigée dans toutes les provinces. Il est nécessaire un effort supplémentaire afin d'équiper toutes les zones destinées à l'auto-construction des infrastructures, afin que les citoyens puissent édifier leurs maisons avec plus de dignité ", a expliqué le responsable.

Nhanga Assunção a également indiqué qu'en Angola, le logement pouvait être acquis dans le cadre de centralités, des 200 logements pour chaque municipalités et des l'auto-construction dirigée.

"Par conséquent, l'État, dans le cadre de ses responsabilités, a créé des réserves foncières et a organisé et organise et distribue des parcelles de terrain, afin que les citoyens construisent également leurs respectives maisons, dans le cadre de l'auto-construction", a ajouté le secrétaire d'Etat.

A propos de la Conférence nationale sur les Modèles de financement de l'Urbanisme et Habitat, le secrétaire d'Etat a précisé que le travail autour de la recherche de formes de financement avait commencé depuis longtemps et continuera.

"Cette conférence est l'aboutissement du travail que nous avons mis au point avec les différents partenaires et ministères gouvernementaux, tels que de la Justice, des Finances, de l'Industrie, et avec le secteur bancaire", a conclu le chef de dirigeant en marge de l'événement, guidé par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Branca do Espérito Santo.