Angola: L'UNITA écarte la coalition électorale

Il a plaidé pour un système économique qui contribue à promouvoir l'agriculture et l'entrepreneuriat, dotant cadres de professions libérales comme les cordonniers, maçons et plombiers, pour améliorer le revenu familial.

Il a estimé que cette étape nécessiterait l'extinction des partis intéressés et l'adoption d'un nouveau nom et d'une seule tête de liste, qui aurait besoin d'être diffusé à travers le pays, en six mois seulement, pas assez de temps, à son avis.

Le parti, qui aura comme tête de liste Isaias Samakuva, estime qu'une plate-forme dans ce sens, à six mois du suffrage, pourrait mettre en péril le rêve de la victoire et l'alternance du pouvoir, alimentée depuis 1992.

