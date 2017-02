Angola: L'OMA ouvre samedi la Journée Mars-femme

La Stratégie spatiale de la République d'Angola 2016-2025 établissant les objectifs et les… Plus »

L'OMA continuera à augmenter sa capacité d'organisation et d'assumer son engagement de continuer à appeler les femmes angolaises à donner un exemple de citoyenneté et leur contribution au renforcement de la démocratie.

La première date est un moment de réflexion sur les exemples d'héroïsme de Deolinda Rodrigues, Engracia dos Santos, Irene Cohen, Lucrecia Paim, Teresa Afonso, et d'autres anonymes qui continuent à inspirer l'OMA en matière d'éducation et de mobilisation de mobilisation des femmes pour la réalisation des idéaux du MPLA.

La Journée Mars-femme se transforme, chaque année, en une véritable journée politico-patriotique de réflexion sur le respect des droits des femmes et la nécessité de leur participation, de plus en plus active, dans le processus de développement de l'Angola.

