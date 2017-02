Angola: Une responsable recommande l'engagement dans le marché immobilier angolais

Luanda — Les agents économiques doivent tirer parti du potentiel de la nouvelle réalité immobilière angolaise, car le pays dispose déjà d'une structure de gestion des marchés réglementés 1et la garde des titres en pleine opération, a déclaré mardi, à Luanda, la secrétaire d'Etat aux Finances, Valentina Filipe.

Prenant la parole à la clôture de la Conférence nationale sur les modèles de financement de l'Urbanisation et Habitat, la dirigeante a souligné que l'Angola disposait déjà d'un environnement réfutatoire et de contrôle approprié à la mobilisation d'épargnes par le biais d'organismes d'investissement collectif.

Selon la secrétaire d'État, il est nécessaire que les agents économiques considèrent comme base les flux financiers liés au secteur immobilier, parmi lesquels ceux qui sont destinés au financement des partenariats publics / privés de construction et exploitation des infrastructures.

«Le traditionnel financement de l'Etat et les services bancaires ne peuvent pas soutenir, ni ils sont adéquats de développer un plan d'urbanisme et habitat, raison pour laquelle il est nécessaire d'adopter des formes alternatives de financement. L'une d'elles est la mobilisation d'épargnes par le biais des marchés de capitaux ", a-t-il argument.

Selon Valentina Filipe, le Plan National de l'Urbanisme et Habitat peut garantir la viabilité de la dette publique, tout en minimisant l'effort financier de l'Etat, à la fois dans les allocations budgétaires ou garanties, et contribuer à un système bancaire solide, systématique d'origine du marché immobilier.

Dans l'entre-temps, la secrétaire d'Etat a parlé des conséquences néfastes des bulles spéculatives dans le secteur de l'immobilier sur le secteur bancaire, ainsi que leur impact sur les récentes crises de la dette publique de certains Etats, mettant l'accent sur l'Européens.

À son avis, le plan d'urbanisme et habitat, lancé en 2008, est une priorité stratégique de l'Exécutif, afin d'assurer un logement décent pour les familles angolaises.

Les travaux de la conférence ont été orientés par la ministre de l'Urbanisme et Habitat, Branca do Espirito Santo, et ont visé une réflexion sur le financement des projets urbains et de logement, les défis et les opportunités d'investissement dans les projets, entre autres.

Le rôle de l'État, du secteur privé et des différents segments du système financier, les banques et le marché de valeurs mobilières, dans le cadre du financement du Programme national de l'Urbanisme et Habitat, étaient en vogue à l'événement.

La conférence était destinée aux agents impliqués dans le marché immobilier, notamment les sociétés de gestion d'organismes d'investissement collectif, d'autres investisseurs institutionnels, les banques, les promoteurs immobiliers, les entreprises de construction et les travaux publics, entre autres.