Angola: Approbation de la composition de nouveaux conseils d'administration des entreprises publiques

Luanda — La 2ème session ordinaire du Conseil des Ministres a approuvé mercredi, à Luanda, la composition de nouveaux conseils d'administration de quatre entreprises publiques nationales avec désormais sept membres, notamment:

Il s'agit de l'Institut National de Communications (INACOM)

-Leonel Inácio Augusto - Président; -Luisa de Freitas Bernardo Augusto - Administrateur exécutif; -Pascoal Borges Ale Fernandes - Administrateur exécutif; -António Moniz Goncalves - Administrateur exécutif; -Álvaro Damião André dos Santos - Administrateur exécutif ; -Zolana Rui João - Administrateur non exécutif ; -Manuel Tomás Neto - Administrateur non exécutif.

A la même occasion, le Conseil des ministres a également approuvé une nouvelle composition du conseil d'administration des entreprises du secteur de l'électricité avec la composition suivante:

Entreprise publique de Production d'Electricité - PRODEL-EP

-José António Neto - Président; -Job Féca Vilinga - Administrateur; -Pedro Eduardo Manuel Afonso - Administrateur; -Mario Alberto Mendonca da Silva - Administrateur; -Judith da Nazaré dos Santos Lemos Rosas - Administratrice; - Francisco de Maria Meireles Vasconcelos Júnior - Administrateur non exécutif; -Emanuela Bernadette Afonso Vieira Lopes - Administratrice non exécutif

Entreprise Réseau National de Transport d'Electricité - RNT-EP:

Rui Pereira do Amaral Gourgel - Président; José de Jesus Marinho - Administrateur; Maria Clara Vieira de Andrade Sanches - Administratrice; João de Sousa Barradas - Administrateur; Mário Augusto Alberto dos Santos - Administrateur; Simão Mateus Paulo - Administrateur non exécutif: David Teixeira de Carvalho - Administrateur non exécutif.

Entreprise Nationale de Distribution d'Electricité - END- EP: -Francisco Dias Pereira de Sousa Talino - Président; -Hélder de Jesus Garcia Adão - Administrateur; -Nsiansoky Mayomona - Administrateur; -Manuel de Jesus Neto Adão - Administrateur; -Ruth do Nascimento Cardoso - Administratrice; -Pedro de Morais Neto - Administrateur non exécutif, -João Simão Manuel da Silva - Administrateur non exécutif.