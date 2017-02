Angola: Le pays pour le renforcement de la coopération économique avec l'Italie

La Stratégie spatiale de la République d'Angola 2016-2025 établissant les objectifs et les… Plus »

La réunion a rassemblé des représentants des entreprises italiennes Confimi, Unido ITPO, Etimos et Coopermondo, ce qui représente environ 50.000 entreprises avec un million de travailleurs italiens et un chiffre d'affaires d'environ 150 milliards d'euros.

Cláudio Miscia estime que les relations commerciales entre l'Angola et l'Italie pourraient augmenter avec la concrétisation de la production agricole exportable, tels que les fruits, les légumes et les céréales, ainsi que faciliter l'octroi de visas.

L'intention a été exprimée mercredi, à Luanda, par le directeur de l'Unité technique pour l'investissement privé (UTIP), Norberto Garcia, lors d'une réunion de travail tenue entre des entrepreneurs angolais et italiens, qui vise à établir des partenariats entre les entreprises des deux pays, mettant en relief les secteurs de l'industrie et l'agriculture.

Luanda — La République d'Angola prétend renforcer les relations commerciales et la coopération économique avec l'Italie pour attirer les investissements et financer des projets dans l'agriculture, la pêche, l'industrie, l'énergie, l?hôtellerie et le tourisme.

