Angola: Le Conseil des ministres approuve la stratégie spatiale

Luanda — La Stratégie spatiale de la République d'Angola 2016-2025 établissant les objectifs et les orientations générales qui devraient régir les activités spatiales dans le pays, compte tenu de l'importance vitale de l'utilisation de l'espace pour le développement socio-économique et le positionnement stratégique du pays a été approuvée mercredi, à Luanda, lors de la 2e session ordinaire du Conseil des ministres.

La stratégie, selon le communiqué final de la session, repose sur le développement d'une infrastructure spatiale, la formation et la promotion du secteur dans la croissance de l'industrie et des technologies spatiales, la création de structures organisationnelles qui assurent la réalisation des objectifs souhaités et l'affirmation internationale de l'Etat angolais dans l'espace.

Le Conseil des ministres a apprécié une loi qui établit le régime juridique applicable aux sociétés de gestion d'actifs, qui sont des institutions financières non bancaires liées au marché des capitaux et à l'investissement, qui sont destinés, en plus des services de consultation sur les investissements, l'exercice de l'activité de gestion discrétionnaire d'un ensemble d'actifs appartenant à des tiers.

Toujours au cours de la même session, le Conseil des ministres a analysé un projet de loi qui définit le système général des fichiers et des documents, ainsi que les règles relatives à la gestion des documents en Angola.

Le projet de loi générale des archives sera soumis à l'Assemblée nationale.

Le Conseil des ministres a également approuvé un décret présidentiel modifiant la période de réalisation du Festival National de Culture (FENACULT) de 4 à 5 ans afin de coïncider avec le calendrier officiel des éphémérides nationales.

Dans le cadre des technologies de l'information et télécommunications, le Conseil des ministres a également adopté le règlement des Servitudes radioélectriques, afin d'établir les conditions de protection à la propagation et la réception des ondes radioélectriques, afin d'éviter des interférences nuisibles résultant de l'impact socio-économique, urbain et environnemental.

Dans le domaine de la politique étrangère, le Conseil des ministres a approuvé l'accord entre le ministère de l'Agriculture de l'Angola et le Ministère des Politiques Agricoles Alimentaire de la République d'Italie dans le domaine agricole, l'Accord général revu de coopération entre le Gouvernement angolais et le Gouvernement de la République Centrafricaine, et a apprécié un mémorandum sur les consultations politiques bilatérale entre le ministère des Relations Extérieures et le ministère des Affaires Etrangères, Intégration Africaine et les Centrafricains à l'étranger.

Dans l'enseignement supérieur, le Conseil des Ministres a autorisé la création de l'Institut supérieur technique de l'administration et finances, basé à Luanda, voué à la formation du personnel au niveau de la graduation et post-graduation, dans le domaine des sciences économiques.

Le Conseil des ministres a attribué le statut d'utilité publique à la "Fondation Prospérer".

Il a également pris note du Rapport de bilan d'inscription électorale.