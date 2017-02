Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki continue sa tournée dans les établissements publics et privés de son secteur. Hier, mardi 21 février 2017, le patron de l'ESU a commencé sa tournée à l'Institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme, ISAU en sigle.

Ce, avant de débarquer successivement à l'Académie de Beaux Arts, à l'Institut Supérieur des Arts et Métiers, ISPT Kinshasa et de finir à l'Institut Supérieur d'Informatique, Programmation et Analyse. Pour Steve Mbikayi, l'objectif de ces différentes descentes sur les établissements reste le souci de palper du doigt les réalités de son secteur. Aussi, il convient de souligner qu'à l'issue de ces visites, le Ministre entend faire un état des lieux de son secteur afin de publier un plan de modernisation qui devra servir d'un guide pratique tout au long de son mandat et sur lequel il sera jugé. Partout où il est passé, le numéro 1 de l'Enseignement Supérieur et Universitaire insiste sur l'aspect apolitique de l'espace universitaire ; la nécessité de désengorger les auditoires en construisant les nouveaux ; la tenue de l'expo pour cette année 2017 ; la propreté dans les établissements publics et privés ; le respect de la circulaire 002 portant règlementation de vente des syllabus ; le respect de lois et des instruments juridiques qui régissent le secteur ; la mise en place des projets bancables par les Universités et Instituts Supérieurs ; le rajeunissement des bibliothèques ; le dialogue permanent ; le contact avec la tutelle ; etc.

Le Ministre Steve Mbikayi entend, pendant son mandat, changé les choses positivement en inaugurant, entre autres, les travaux de construction de nouveaux auditoires ; en mettant rapidement en application à la disposition des étudiants les cartes biométriques ; en luttant contre la spoliation des sites universitaires ; en contribuant à la réhabilitation de certains établissements vieillis ; bref, militer activement pour concrétiser la volonté du chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange qui vise la modernisation du secteur de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. A l'Institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme, le Ministre a salué les efforts du comité de gestion qui, avec détermination et volonté, a construit des bâtiments sur fonds propres. Toujours à l'ISAU, Steve Mbikayi a rappelé la nécessité d'actualiser des bibliothèques par l'achat des ouvrages récents. Comme partout ailleurs, le Ministre s'est dit très étonné de voir que les Universités de la RDC ne sont pas classées parmi les 100 meilleures d'Afrique.

A en croire ses propos, il faudra, désormais, se battre pour que cette situation change très rapidement. C'est d'ailleurs l'un des points essentiels qui fera le socle même de son combat. Au niveau de l'Académie des Beaux Arts, Steve Mbikayi a salué l'accueil lui réservé par le comité de gestion avec à sa tête le DG Henry Kalama. Après un bref entretien avec ce comité de gestion, le Ministre a visité plusieurs endroits dont les salles d'Architecture et d'exposition. Prenant la parole, le DG Henry Kalama a soumis au Ministre le dossier de spoliation d'une partie de l'ABA par un particulier. « Cela fait des années que nous sommes en procès avec un monsieur qui tente de spolier notre site. Le dossier avait été déjà déposé au Ministère avant votre arrivée, mais jusque-là, nous n'avons pas encore des suites favorables. Voilà pourquoi, nous comptons sur vous pour que la situation trouve une issue heureuse », a dit le DG.

Au regard de l'importance du sujet, le Ministre a demandé qu'un rapport détaillé sur la situation lui soit adressé endéans 48 heures. Pour Steve Mbikayi, ce dossier mérite l'attention du gouvernement. Par la même occasion, le Ministre de l'ESU a été très éblouie de voir que le comité de gestion se bat pour la construction d'autres bâtiments. Avant le départ du Ministre, le comité de gestion lui a remis des cadeaux artistiques fait des mains des étudiants et professeurs de cet établissement. Au niveau de l'ISAM, le Ministre a eu le privilège de visiter non seulement les différentes salles de la pratique, mais aussi le chantier de construction de nouveaux auditoires sur fonds propres.

L'occasion faisant le larron, le Ministre de l'ESU a encouragé ce comité de gestion composé en grande partie des femmes, à multiplier les efforts pour le bien-être de l'enseignement supérieur et Universitaire. A l'ISPT Kinshasa, Steve Mbikayi, qui a présidé une grande réunion de travail avec le comité de gestion de cet établissement, a insisté également sur le respect des textes, etc. Il a demandé aux dirigeants de se préparer en conséquence pour l'expo 2017 qui s'annonce déjà. Pour ce faire, une commission sera mise en place pour statuer sur les dates de cette grande manifestation.

A l'ISIPA, Steve Mbikayi a été surpris de voir les efforts de Martin Ekanda dans le domaine de l'informatique et la formation. Il a eu des mots justes pour saluer les efforts consentis pour la construction des plusieurs bâtiments de l'ISIPA dans la ville-province de Kinshasa et en province. La qualité de la formation a aussi retenu l'attention du Patron de l'ESU qui a encouragé cette équipe à aller de l'avant. Profitant de cette occasion, le Ministre s'est adressé à la communauté estudiantine de l'ISIPA avec un sentiment de satisfaction. Il pense que l'ISIPA développera son encrage dans toute l'étendue du territoire national.